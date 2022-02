Macky gagne enfin Mbacké…qui réclame un poste de ministre

Les élections locales sont terminées. Place aux installations des Maires et Présidents de Conseil Départemental.

Comme il est de coutume avec le président Macky Sall, après chaque consultation électorale, un remaniement ministériel s’impose. Ce sera pour le chef de l’exécutif de procéder à des réglages sur l’attelage gouvernemental. C’est la raison pour laquelle les sénégalais sont dans une position d’attente pour le prochain gouvernement.

Les populations de Mbacké veulent un portefeuille ministériel.

Depuis l’avènement du président Macky Sall, Mbacké n’a jamais connu les rencontres du mercredi relatives au traditionnel conseil des ministres. En terme clair, de tous les gouvernements sous Macky Sall, Mbacké est toujours zappée. La faute à qui ?

Peut-être que la posture adoptée par les populations depuis 2012 a joué en défaveur de Mbacké. Les premières élections locales de 2014 ont vu la coalition Benno Bokk Yaakar laminée par un nouveau challenger nommé Abdou Mbacké Ndao qui, avec son mouvement And Défar Mbacké, a pris le dessus sur le puissant Maire sortant Ibrahima Gueye et la tête de liste de Benno. Vient ensuite le référendum qui a coïncidé avec le ralliement entre guillemets du premier magistrat qui avait été approché par le chef de l’état pour un compagnonnage politique mais au résultat final, le Non l’a remporté avec un gros écart.

Mbacké ville rebelle et hostile au régime du président Macky Sall continue son opposition. Vient alors les législatives en 2017, encore un revers de plus pour les partisans du pouvoir, les députés reviennent à la coalition proche du président Abdoulaye Wade qui dès son retour de la France, a effectué son premier déplacement comme il le fait très souvent à Touba. Dopés par cette visite, les 5 députés échappent encore à Benno Bokk Yaakar en 2017. Même lors de la présidentielle de 2019, c’est encore et encore une défaite cuisante alors que le candidat Macky Sall avait choisi Mbacké pour le démarrage de sa campagne électorale.

Benno souffre dans la dignité à Mbacké

Les choses restèrent ainsi mais la nouvelle tête de file de la coalition présidentielle, Gallo Ba, n’a jamais baissé les bras en multipliant des actions sociales sporadiques. Lors des évènements religieux comme le Magal et autre, sa participation et sa présence sont remarquables et remarquées par les populations. Malgré tout, les allées et venues sont notées. Le responsable aperiste Gallo Ba occupe le terrain politique et multiplie les visites de proximité. Faisant du social son cheval de bataille, le seul nommé à un poste de responsabilité par le président Macky Sall tient la dragée haute. Il esquive les calculs et les crocs en jambes politiques venant parfois de son propre camp. Autant d’efforts qui ont eu un aspect positif.

Élections locales 2022, la bonne

Et pourtant rien n’était clair pour les habitants de Mbacké qui sont dans une éternelle interrogation. Car des informations faisaient du maire sortant Abdou Mbacké Ndao, celui qui devait diriger la liste de Benno Bok Yakaar. Mais au dernier moment, le président Macky Sall a déjoué les pronostics en choisissant le DG Gallo Ba comme celui qui devait conduire la liste. Un choix qui s’est fait loin du Sénégal mais plutôt à Dubai. Le président Macky Sall en fin stratège politique, avait choisi de faire les derniers réglages loin des faucons et autres spécialistes de la pression politique.

Gallo Bâ démarre son opération de charme en réglant un problème crucial à savoir le don d’une ambulance médicalisée qui était considérée comme une demande sociale car le District sanitaire de Mbacké n’avait plus d’ambulance pour évacuer ses malades. Un don qui peut être considéré comme le début de campagne électorale déjà favorable car tous les commentaires étaient positifs pour le responsable de Mbacké. A côté de ce noble geste de haute générosité s’ajoute les visites de proximité dans les différents quartiers de la commune. Ainsi, notables, autorités locales et religieuses ont tous reçu le responsable aperiste Gallo Ba.

Le démarrage de la campagne électorale

Ce n’était qu’une formalité pour les derniers réglages de terrain. Durant 12 jours, le candidat Gallo Bâ a ratissé large. L’activité commençait à 11 heures pour terminer à 3 heures du matin dans chaque quartier de Mbacké. Les tendances pour cette fois-ci étaient favorables à la coalition Benno Bokk Yaakar qui faisait face à 13 autres candidats dont le maire sortant Abdou Mbacké Ndao.

Au soir du 23 janvier, les premiers résultats plaçaient déjà Gallo Bâ largement en tête.

C’est la délivrance. Le travail bien fait est positivement sanctionné cette fois-ci.

Un portefeuille ministériel s’impose

Lors de l’inauguration de l’hôpital Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul de Touba, le président Macky Sall avait demandé aux responsables de Mbacké de faire des efforts pour les locales.

C’est déjà chose faite et par conséquent, une récompense à la mesure de tous les efforts consentis pour la victoire éclatante de Benno Bokk Yakar dans un contexte particulier où plusieurs villes sont tombées sous l’escarcelle de l’opposition notamment Yewwi Askanwi, Mbacké est sortie victorieuse avec un écart de plus de 4000 voix. Ceci constitue une belle occasion pour qu’enfin un fils de Mbacké puisse siéger au conseil des ministres de mercredi. D’autant plus que le nouveau maire a déjà fait ses preuves avec les innombrables réalisations à Diamniadio. A côté de cela, des directions doivent aussi revenir à Mbacké qui regorge de cadres qui peuvent aussi participer à l’émergence du Sénégal.

La balle est désormais dans le camp du président Macky Sall qui a l’occasion de rectifier le tir avec Mbacké qui non seulement est très stratégique mais reste un bastion politique très particulier. La finition des travaux du stade et d’autres projets mis en veilleuse sont très attendus par les populations qui pour cette fois ont répondu favorablement à l’appel du président Macky Sall.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn