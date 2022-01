Gallo Bâ maire…une nouvelle ère politique s’ouvre à Mbacké

Le verdict des urnes place le DG Gallo Ba largement en tête lors des élections locales. Avec une différence de plus de 2000 voix, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar a laminé le maire sortant Abdou Mbacké Ndao en raflant tous les centres de vote. Même dans son bureau de vote, le candidat de Bokk Guis guis a été battu. Avec ce plébiscite, c’est une nouvelle recomposition politique qu’on note à Mbacké.

Le nouvel homme fort de Mbacké se taille par la même occasion les habits de patron du département après la défaite notée du côté de la tête de liste départementale le haut Conseiller des Collectivités territoriales Matar Diop.

Du côté de Mbacké, on explique ce bon résultat par le fait que le nouveau maire de Mbacké a entamé le travail de terrain depuis la défaite lors des élections de 2014.

En effet, le DG Gallo Ba est le seul responsable politique présent et visible sur le terrain. On l’aperçoit lors des cérémonies religieuses (Magal, Thiant, Noël, Pâques etc…), lors des décès, lors des baptêmes et des mariages. Pas un seul week-end de répit. Cette présence a pesé sur la balance à côté des actions et des appuis aux militants et aux populations en général.

L’autre fait déterminant est la stratégie adoptée pour ces élections locales. Le DG Gallo Bâ a bien appris de ses défaites antérieures. En lieu et place des caravanes monstrueuses, il a opté pour les visites de proximité et le contact chaleureux des populations avec qui il a écouté et partagé son programme ceci bien avant la pré- campagne électorale. En plus de cela, le travail d’équipe dans les différents quartiers a été adopté en lieu et place des longues caravanes à travers les rues de Mbacké.

Une stratégie payante du fait que tous les responsables ont du se déployer pour glaner le maximum de personnes à la cause du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar.

LÉGITIMITÉ POLITIQUE ASSURÉE

Avec cette large victoire, le nouveau premier magistrat de Mbacké se taille le costume de patron du département. En effet, sa victoire confirme une légitimité politique et le place à la tête du département avec le vide laissé depuis longtemps par Moustapha Cissé Lo. Sa victoire lui confère aussi une place dans le prochain gouvernement car au vu de l’excellent travail abattu à la tête de la Sogip sa, le DG Gallo Bâ revendique un bilan élogieux avec la réalisation de plusieurs infrastructures de dernière génération. La dernière qui sera inaugurée le 22 février prochain à savoir le stade du Sénégal en est une parfaite illustration.

En somme, le nouveau maire de Mbacké sera un élément déterminer aux prochaines élections législatives prévues dans quelques mois. Après le débâcle de plusieurs ténors ( Ministres, Directeurs généraux, PCA entrés autres) son entrée dans un gouvernement ne souffre d’aucune ambiguïté. La balle est dans le camp du président Macky Sall qui a misé sur le DG de la SOGIP sa, un pari risqué mais réussi par Gallo Bâ.

Des jours merveilleux pour l’avenir de Mbacké se dessinent avec lui pour l’émergence de la commune se profilent à l’horizon.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn