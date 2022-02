Ousmane Sonko…un maire « emprisonné » par ses désirs et sa violence

Ousmane Sonko fait sans doute partie des opposants qui ont le plus marqué le landerneau politique ces dernières années. Ses attaques contre le Président Macky Sall et son régime ont fait de lui l’opposant le plus radicale. Et malgré tout, il a réussi à conquérir le cœur de beaucoup de jeunes. Cette partie de la frange de la population et ses nouveaux amis de la coalition Yewwi Askan Wi lui ont permis d’être le nouveau maire de Ziguinchor. Mais le leader du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) risque d’avoir du mal à remplir pleinement son rôle de maire. Ses désirs et sa virulence l’ont handicapé.

Ousmane Sonko l’a fait ! Il a réussi à arracher Ziguinchor des mains d’Abdoulaye Baldé. À l’issue des élections municipales et départementales du 23 Janvier 2022, il est devenu le nouvel homme fort de la capitale du Sud. Même s’il se croyait maître de cette partie du Sénégal, les sondages ne le plaçaient pas en bonne position. Mais il a réussi à démontrer que Ziguinchor est le titre foncier de PASTEF. Dans son programme dénommé « Burok » (travail en diola), Sonko veut redonner à la Casamance son lustre d’antan. Mais ce chantier est loin d’être une mince affaire.

Sonko est le candidat qui est le plus virulent avec le pouvoir. Pour le leader de Pastef, le régime actuel est le « diable » sous toutes ses formes. Mais si Ousmane Sonko veut mener à bien son programme, il devra impérativement travailler avec le pouvoir central. Et ce pouvoir central, c’est l’Etat et tous ses démembrements. Mais comme on le sait, le député accusé de viol ne peut pas supporter son éternel rival, Macky Sall. Un désamour qui risque d’être un frein dans sa reconstruction de Ziguinchor.

Khalifa Sall est l’exemple patent de ce cas de figure. Lorsqu’il était maire de Dakar, il ne pouvait réaliser certains projets pour la capitale sénégalaise. Emprisonné dans l’affaire de la caisse d’avance, il a passé le flambeau à Soham Wardini. Cette dernière n’a pas fait les mêmes erreurs que son prédécesseur. Elle a collaboré avec le pouvoir ce qui lui a permis de présenter un bon bilan durant la campagne pour les locales.

Au-delà de ses griefs avec le pouvoir, Sonko ne vaut pas grand-chose en tant que maire. Le leader de PASTEF a reçu une balle en plein vol. L’affaire « Sweet Beauty » a handicapé Sonko, devenu un maire qui ne peut pas sortir du territoire national. Placé sous contrôle judiciaire et son passeport confisqué, le patriote en chef ne peut plus voyager à l’étranger. Tout maire qui veut réaliser certains projets dans sa commune doit impérativement voyager et trouver des investisseurs. Mais tant que son passeport sera confisqué, il lui sera très difficile de réaliser son « Burok ».

D’ailleurs selon une certaine presse, ses avocats ont encore déposé une demande de main levée sur son contrôle judiciaire. Mais tant que cette affaire de viol ne sera pas jugée, il lui sera difficile de retrouver tous ses droits. Et il risque de manquer à ses promesses vis-à-vis des populations de la zone sud. Surtout sa promesse d’injecter 5 milliards FCFA qu’il doit lever sur le marché de l’UEMOA.

Désormais les dés sont jetés. Et pour paraphraser Sonko, l’heure est maintenant au travail. Les nouveaux maires élus vont être évalués sur leurs gestions d’ici les législatives. Tout édile qui commettra des manquements, risque de voir ses erreurs retombées sur leurs partis et coalitions respectives. Mais c’est Ousmane Sonko qui se retrouve dans la situation la plus inconfortable. Une erreur et tout son empire s’effondrera avec lui…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru