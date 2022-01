Sonko le parano…Il rêve de 5 milliards : a-t-il un coffre-fort magique

La campagne électorale, ce n’est pas seulement la traite des politiciens et des griots, mais c’est aussi celle des paranoïaques, des schizophrènes et des menteurs. C’est le moment où tous ces dangereux énergumènes font étalages de tous leurs arsenaux de prestidigitations et de leurs artifices pour faire miroiter des citoyens en quête d’espoir. Et Sonko, le leader de Pastef fait partie de cette meute de politiciens voraces qui n’ont d’yeux que pour le pouvoir et uniquement le pouvoir.

Le leader du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) vient de jeter à la face de citoyens une manne financière de 5 milliards FCFA. Vous avez bien entendu ! Ousmane Sonko promet 5 milliards FCFA à la jeunesse de Ziguinchor. Devant des jeunes affamés, des actifs à la recherche de leur premier boulot, des chômeurs en quête de travail, Ousmane Sonko leur fait entrevoir la lumière avec un pactole de 5 milliards qu’il est prêt à mettre à leur disposition.

C’est lors da sa récente caravane tenue à Ziguinchor que le chef des patriotes, Ousmane Sonko a lancé ce message plein d’espoir à la jeunesse. « Diminuez les fêtes, le football, les jambadong et autres festivités…Faites de l’agriculture, de l’aviculture ou l’apiculture…après le travail, dit le leader du Pastef, vous pouvez faire la fête, mais le travail d’abord. C’est ce contrat que je veux avoir avec vous parce que j’ai beaucoup d’affection pour vous. (…) Notre objectif est de lever 5 milliards francs CFA pour financer vos activité ».

Vous avez bien lu ! Ousmane Sonko veut « lever » 5 milliards FCFA…Sur quel marché financier ? Qui va prêter de l’argent à Sonko ? L’homme qui a brûlé les intérêts français au Sénégal et dont les partisans crient toujours « France dégage ». Ou peut-être sur le marché de l’Uemoa ? ce n’est pas l’état du Sénégal quoi approuvera une telle opération pour son pire ennemi. A moins qu’il ne se fasse financer par les groupes islamistes qui l’avaient toujours soutenu…ou du moins jusqu’à l’affaire Adji Sarr où ils l’ont lâché.

Alors où le leader du PASTEF va-t-il prendre 5 milliards pour financer les activités de ces jeunes. La France le marquera à la culotte car il fait partie des pires ennemis de l’hexagone, lui et son ami de tous les jours, Guy Marius Sagna ainsi que le leader de urgences panafricanistes, le radical Kémi Séba et l’activiste panafricaine, Nathalie Yamba. Ces quatre personnes sont suivies comme du lait sur le feu par le Quai d’Orsay et les agences de renseignements français.

Alors, il faut encore se poser cette questions…Où Sonko va-t-il lever 5 milliards FCFA ? Peut-être de son coffre-fort magique qui est souvent sous le manteau de Nemmeku tour où les génies de l’argent sont transformés en donateurs invisibles. Le Nemmeku Tour de Sonko est un labyrinthe d’énigmes. Personne ne sait qui donne l’argent et d’où vient-il. Sont-ce des islamistes ? Des terroristes ? Des Russes ? Des Américains ? Des Chinois ? Personne ne peut vous dire qui sont les vrais donateurs lors des Nemmeku Tours.

Et Ousmane Sonko et ses partisans qui fixaient un objectif de 500 millions dans l’appel au don de la campagne n’ont même pas pu atteindre leur objectif. Ils ont récolté près de 250 millions, loin de leur objectif de 500 millions. Maintenant quand Sonko parle de lever 5 milliards FCFA, c’est de l’utopie. Le leader du Pastef comme à son habitude ment à la jeunesse. Comme pour sa monnaie locale qu’il sait impossible dans un espace monétaire protégé par la BCEAO (banque centrale des états de l’Afrique de l’Ouest) et L’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine)…

Peut-être que Sonko a un autre tour dans son sac ? Des sources nous informent de ses connexions avec le Qatar ; oui le même Qatar qui abrite le candidat du PDS, Karim Méissa Wade. Mais le Qatar est réputé pour ses financements occultes à l’endroit de groupes dits islamistes à travers le monde. Et Ousmane Sonko serait sur leur liste d’amis préférés. A défaut de faire de Karim Wade un président, les Qataris ont jeté leur dévolus sur Sonko…(affaire à suivre)

La Rédaction de Xibaaru