Macky interpellé sur la situation de la commune de Fatick

A Fatick, il y a des erreurs à corriger

Excellence, Monsieur le Maire Honoraire de la Commune, cher compatriote,

A Fatick, l’intelligence est en train de déserter le forum. L’ère de la médiocrité à grande vitesse a fini de sonner et tout semble basculer vers le chaos dans votre Sine natal. Parce que les Fatickois sont fatigués des querelles de leurs « Responsables politiques » qui plombent le développement au lieu de travailler au profit de leurs concitoyens. Ce qui heurte surtout, Excellence, c’est que vous en avez une grosse part de responsabilité, parce que vous les avez tous choisis, en vertu de vos pouvoirs de nomination que vous confère la constitution.

Votre second mandat à la magistrature suprême du Sénégal est déjà vieux de sept mois seulement, et la gouvernance à Fatick est déjà en panne, dans tous les domaines d’activités. A part quelques opportunistes, la plupart des Sine-Sine regrettent les pas que marquent aujourd’hui, leur localité, la nôtre, au regard des résultats des politiques publiques, particulièrement au sein de la commune de Fatick. La mal gouvernance est la seule chose qui rythme le quotidien des Fatickoises et Fatickois aux libertés confisquées. J’ai envie de suggérer à mes concitoyens qu’il urge de se lever pour faire face à la fatalité des théories endormantes qui creusent au jour le jour le fossé entre les braves populations et l’éradication de la pauvreté qui gangrène dangereusement la cité de Mame Mindiss.

Le regret est patent sur les lèvres. L’amertume a atteint son summum chez la plupart des citoyens de cette contrée. Nous nous attendions franchement à de véritables transformations structurelles, au regard des engagements initialement pris. Mais la plupart des responsables politiques, vos responsables politiques ne les ont pas respectés à l’issue de la flamme de l’espoir allumée depuis mars 2012.

Pire, la menace permanente sur l’indispensable consensus entre ces responsables politiques que vous avez choisis, à la place d’autres cadres fatickois aussi méritants, engagés et compétents, inquiète tout homme épris de paix et de justice. La plupart des cadres qui ont partagé initialement vos idéaux de refus, de liberté, d’intégrité et d’éthique face à l’arbitraire, l’injustice, la routine, le mimétisme, sont en train de vivre actuellement les instants les plus douloureux de leur trajectoire existentielle, déchirés qu’ils sont au plus profond de leurs âmes, du fait des énormes écarts notés entre les engagements initiaux de gouverner Fatick autrement et les réalités actuelles.

C’est même une lapalissade que d’affirmer que le brave peuple du Sine assiste, pantois, jour après jour, à ce qui ressemblerait à du favoritisme gratuit, au profit d’une élite oligarchique qui ne songe qu’à mettre les jeunes et les femmes en mal, pour profiter du principe du « diviser pour mieux régner » et s’enrichir sur le dos du peuple, rappelant si cruellement l’image des deux Tanga nord et sud, de Ville cruelle, d’Eza BOTO.

Excellence, M. le Maire Honoraire, vous semblez laisser Fatick et ces responsables se complaire dans une co existence conflictuelle, qui pourrit de jour en jour à cause d’un entourage inutile, méchant et vindicatif, parce que souvent encombrant, non performant et nocif, qui refuse les débats contradictoires d’idées, s’interpose entre vous et vos sœurs et frères fatickois, pour vous dissimuler les dures réalités de la localité et les insoutenables complaintes du peuple. Vos responsables se crêpent les chignons, s’insultent, se lancent toutes sortes d’insanités, par militants ou media interposés, avec, comme seule préoccupation, des jeux prématurés et insensés de positionnement vers des joutes électorales locales dont personne d’entre eux ne pourrait déterminer la date et l’issue. Fatick mérite plus et mieux que ça. Il urge de démettre tous ceux qui ne comprennent pas les défis, enjeux et perspectives de développement de cette localité, qui s’attardent, comme des rats de pâquerette sur des querelles de clocher et qui plombent la territorialisation du PSE, de votre PSE, pour, comme vous le soutenez si bien, l’émergence d’ « un Sénégal de tous et pour tous ».

Cette erreur est à rectifier, Excellence, sans délai et personne ne nous reprochera de n’avoir pas attiré votre attention, comme nous l’avons toujours fait, au nom des intérêts supérieurs de Fatick et d’une obligation citoyenne de vérité et de rectification.

Le peuple du Sine de Mame Mindiss est sans voix, pour apprécier plusieurs de ses responsables qui ont trahi leurs concitoyens et qui hélas, ne sont mus aujourd’hui que par des logiques de positionnement et d’enrichissement, au mépris de toutes les règles d’éthique et d’extirpation des griffes acérées de l’extrême pauvreté qui le frappe impitoyablement. Cette cécité inhumaine de la part de ceux que vous avez choisis pour incarner le leadership local pousse la plupart d’entre eux, à coaliser avec le diable pour participer coûte que coûte au banquet de la répartition des prébendes, en confisquant les libertés de tous ceux qui refusent d’abdiquer. C’est finalement un drame qui s’abat sur Fatick et rend nostalgiques certains férus de l’épopée qui fit la gloire et la fierté de ses enfants d’appartenir à cette belle contrée. Il urge de les recadrer tous pour qu’ils taisent leurs querelles inutiles et se mettent au service des populations pour lesquelles ils doivent reconnaissance et redevabilité, respect et considération.

Il convient de corriger les erreurs de casting, pendant qu’il est encore temps, Excellence, parce qu’il y’en a, assurément. Parce que le peuple fatickois a droit au respect de tous et la morale et l’éthique politique nous commandent d’être respectueux d’une gestion développementaliste, saine et rigoureuse, impartiale et transparente des affaires de la cité de Mame Mindiss, pour le bien-être de chacun et de tous. Parce que le seul combat qui vaille devrait être celui orienté vers les centaines de jeunes diplômés sans emploi, pourtant citoyens, qui n’ont commis aucune infraction et ne doivent rien d’autre à l’Etat que de bien se former pour le servir et assurer l’épanouissement de leurs familles, de leurs quartiers, de leurs villages, de leur ville, Fatick.

Excellence, Monsieur le Maire Honoraire, aucun citoyen de Fatick n’a de contentieux avec vous, encore moins de haine vis-à-vis de vous, intuitu personae. Nous défendons juste un combat de principes. Et en cela, les citoyens que nous sommes sont prêts à renoncer à tous les privilèges, à participer au débat contradictoire des idées plutôt qu’à celui des forceps et autres invectives pour éclairer vos décisions, au profit de nos compatriotes sénégalais, en général et fatickois, en particulier. Advienne que pourra !

Très haute considération.

Papa Moustapha GUEYE

Inspecteur de l’Education et de la Formation,

Citoyen de Fatick