Les parlementaires de la CEDEAO pleurent leur ex-collègue, Doudou Issa Niasse…

Le rappel à Dieu, ce mercredi, de l’ancien député–maire de la Commune de Biscuiterie(Dakar), Doudou Issa Niasse, met dans l’émoi les députés de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest(CEDEAO). Le Président Moustapha Cissé Lo et Cie pleurent un frère africain, un ex-membre de la dite institution. «Les parlementaires de la CEDEAO ont accueilli la triste nouvelle du décès de l’honorable député –maire socialiste de la Commune de Biscuiterie avec beaucoup de douleur. Doudou Issa Niasse qui a été membre de la 3ème Législature de notre Parlement était si dévoué à la cause de l’intégration sous-régionale. Il a toujours été aux avant-postes de tous les combats pour l’amélioration des conditions de vie de nos populations. Il était un exemple de fidélité et d’engagement sans faille. Sa disparition est donc une immense perte. Nous voudrions sur ce, nous incliner devant sa mémoire et présenter nos très sincères condoléances au Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall, au Secrétaire Général National par intérim du Parti Socialiste Sénégalais, Madame Aminata Mbengue Ndiaye, à tous les membres de la Coalition présidentielle, le Benno Bokk Yakaar, à sa famille , ses amis et sympathisants , bref, à tout le peuple sénégalais », a laissé entendre le Président du Parlement de la CEDEAO, son Excellence Moustapha Cissé Lo.