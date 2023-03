Macky Sall accusé de jouer un jeu dangereux avec un politicien français…

Alors que tous les yeux sont rivés sur la présidentielle de 2024, le président Macky Sall est de plus en plus sur la sellette. Chaque jour qui passe, le locataire du palais est poussé vers la sortie. Ses secrets les plus gardés font surface. Au point de se demander qui est derrière cette entreprise de destruction massive. Quoiqu’il en soit, Hadjibou Soumaré vient d’ouvrir une porte très dangereuse. Cette affaire de 12 millions d’euros est un acte très grave qui risque de coûter très cher à la coalition au pouvoir.

D’après l’ancien premier ministre du Sénégal, Cheikh Hadjibou Soumare, Macky Sall aurait offert 12 millions d’euros à une personnalité politique française. Soit près de 8 milliards de Franc CFA. D’après les indices laissés dans sa lettre parvenue à la rédaction de Xibaaru, cette personnalité politique n’est autre que Marine Le Pen en visite au Sénégal il y’a quelques jours. Seule, la dame anti-noir et anti-musulman a été reçue en cachette par le locataire du Palais…

Homme d’Etat, Hadjibou Soumaré est très intelligent et sa lettre le prouve. Il ne prête pas le flanc au risque de se faire cueillir pour diffusion de fausses nouvelles et autres. Il y va en interrogations pour ne pas affirmer. Il pose des questions qui nuancent l’affirmation. Il a ainsi contourné la loi. L’ancien PM a mouillé Macky Sall sans se mettre en danger. Cette affaire est devenue le nouveau sujet de discussion.

Si ces allégations sont avérées, le Président Macky Sall aurait encore un scandale à son arc. Au moment où des milliards sont prétendument distribués à une candidate raciste, les sénégalais doivent se démener pour joindre les deux bouts. La cherté de la vie étrangle les « gorgorlous ». La sécurité est devenue un défaut dans certaines zones. La lancinante question de l’emploi des jeunes n’est toujours pas encore réglée. Et nos hôpitaux souffrent toujours du manque d’infrastructures. Ce qui conduit le plus souvent à des morts évitables. Voilà le moment choisi par le «bienfaiteur» de la République pour se mettre dans la mouise.

Financer Marine Le Pen, est une insulte pour les noirs et les musulmans. Chez cette candidate malheureuse, le racisme est une affaire de famille. Lui donner de l’argent des pauvres noirs qu’elle veut chasser, reviendrait à bénir son programme. Le Pen a démontré à la face du monde qu’elle est raciste et antisémite. La recevoir peut se pardonner mais lui donner nos maigres économies est impardonnable. Le chef de l’Etat en personne doit des éclaircissements au peuple sénégalais.

Si cette information s’avère vraie, personne ne sera surpris du silence de Macky Sall devant les propos du président tunisien. Mais cette affaire vient dans un contexte très tendu pour le pouvoir. Le Président et les siens sont accusés de dilapider l’argent du contribuable sénégalais. Ce qui confirme ce qui se dit depuis des années. Alors cette énième insulte ne restera pas sans sanction. A une année de la présidentielle, la coalition au pouvoir va payer sa traîtrise dans les urnes.

Ce qui ne sera pas une surprise c’est de voir Marine Le Pen sortir de son silence pour nier et sauver Macky. Mais la lettre de Hadjibou Soumaré est une bombe déjà lancée dans le «Macky». Recevoir une femme qui incarne le racisme français est la plus grande erreur du locataire du Palais. C’est un acte de trahison pour tous les défenseurs des droits des noirs et des arabes. Marine Le Pen est la pire des personnes qu’un dirigeant africain puisse recevoir.

Ce qui est sûr c’est que cette affaire va bientôt livrer tous ses secrets. La France est loin d’être le Sénégal où une autorité politique peut se promener avec des sommes faramineuses sans être inquiété. Les fonds de campagne des candidats français sont encadrés par des règlements et lois. Dans les jours à venir, les sénégalais sauront si leur président les a trahis ou pas. Alors les gens du pouvoir doivent prier tous les saints pour que cette affaire ne se confirme pas. Affaire à suivre…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru