Macky-Karim…les gros dangers d’une alliance politique secrète

La relation qu’entretient le Président Macky Sall et Karim Wade est un véritable mystère. Les deux hommes cachent leur jeu dans le plus grand secret des salons qatari. Malheureusement, il arrive que le jeu soit exposé au grand jour. D’ailleurs ce mystère fait dire à beaucoup d’observateurs qu’ils complotent sur le dos des sénégalais. Le fils de Wade serait, pour certains, le « gloria » du chef de l’Etat. Et il pourrait même intégrer le gouvernement de Macky. Mais une alliance entre eux est un cadeau empoisonné qui entraînera leur destruction.

Karim Wade semble avoir de meilleurs sentiments envers le locataire du Palais. Depuis son arrestation, lui et ses partisans n’ont jamais été tendres avec Macky Sall. Mais hier, Karim a baissé le niveau. Dans un message de félicitation aux Lions parvenu à Xibaaru il a fait des politesses à Macky. « Je tiens à remercier le Président Macky Sall pour sa reconnaissance envers le Président Abdoulaye Wade et cela malgré nos divergences politiques », écrit-il. Un clin d’œil qui remet sur la table ses relations avec le chef de l’Etat.

Ce fait politique ne devrait changer en rien la relation entre les deux hommes. Si Macky Sall décidait d’amnistier Karim Wade pour faire de lui son « gloria », ce serait dans l’unique but de contrecarrer l’avancée de Yewwi Askan Wi. Mais laisser Karim recouvrir toute sa liberté sera un véritable danger pour son bienfaiteur. Dans les circonstances actuelles, Karim Wade reviendra en force. Il sera aux commandes du plus grand parti de l’opposition. Et a moins de deux ans de la fin de règne de Macky, il ne prendra pas le risque d’apporter son aide au patron de Benno.

Macky se retrouvera ainsi face à deux problèmes : un Sonko prêt à tout pour le pouvoir et Wade fils qui fera tout pour retrouver la sympathie des sénégalais. Pour y arriver, celui qu’on qualifiait de « ministre du ciel et de la terre » est condamné à faire cavalier seul ou alors être le patron d’une grande coalition qui pourra concurrencer Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi. Sans leader capable de mener la barque, le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) n’est pas en mesure de suivre le rythme de l’opposition.

Abdoulaye Wade, par son âge très avancé ne peut plus se permettre de descendre dans les rues. Karim Wade est encore jeune, plus jeune que Macky et de la même génération que Sonko. Mais Wade-fils n’a jamais osé faire face à Macky. Ses flèches, il les décoche depuis son salon qatari dans des communiqués. « Karim n’est pas garçon », comme dirait le frère ivoirien. Il n’est même pas capable de se battre pour ses droits. Sa rentrée serait plus un handicap pour l’opposition actuelle. Il doit faire ses preuves comme un élève du primaire.

Rassembler la famille libérale pourrait lui donner la force nécessaire pour se hisser sur le podium. Et cela sous-entend travailler avec Macky Sall. Mais cela confirmera les rumeurs sur lesquels il ne s’est exprimé. Et le PDS, qui est le seul parti traditionnel qui résiste au locataire du Palais, ne se relèvera pas de cette trahison. En français simple, rejoindre la mouvance présidentielle sera la plus grosse bêtise de Karim après son exil au Qatar.

Même si leurs relations demeurent un mystère, Karim Wade et Macky Sall sont condamnés à ne pas faire alliance. Cet inceste politique précipitera leur descente en enfer, descente dont le PDS sera le plus grand perdant. Mais en politique tous les miracles sont possibles. Le retour de Karim Wade pourrait avoir un impact sur la popularité de Sonko. Plusieurs patriote pourrait opter pour un Karim moins violent et plus expérimenté que le Sonko à scandales.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru