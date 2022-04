Sonko le receleur des violeurs, voleurs, « enceinteurs » et insulteurs

On aura tout vu au Sénégal avec l’arrivée de l’opposant radical Ousmane Sonko. Depuis son apparition sur la scène politique sénégalaise, tout a changé ; la manière de s’opposer est devenue violente. Une violence sous toutes les formes. Et le nouveau type de l’opposant a même changé, et cela de façon négative. De Senghor à Wade, on trouvait dans l’opposition, des agrégés, des profs et et chercheurs d’universités, et des docteurs. Aujourd’hui du temps de Macky Sall, on trouve des opposants violeurs, voleurs, « enceinteurs », insulteurs et même…Tueurs.

Le monde politique sénégalais a changé depuis 2016 lorsqu’un certain Ousmane Sonko, inspecteur des impôts, se présentant comme un Ibadou et modèle de l’anti système et foncièrement anti impérialisme, s’est inscrit dans la liste des opposants du Sénégal. Après avoir volontairement provoqué son limogeage de l’administration en violant les lois de la confidentialité et de la réserve, Ousmane Sonko s’est attiré les faveurs des jeunes par son discours anti-français basé sur la haine et sur fond de fondamentalisme religieux.

Et ce jeune opposant radical allait rejeter tous les « vieux sages » de la politique pour se faire entourer des jeunes de sa génération avec deux mentors, un politique été un religieux. Ousmane Sonko fait alliance avec le marabout politicien, Serigne Moustapha Sy et l’ancien maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall. Deux hommes qui animent la vie politique sénégalaise depuis près de 40 ans et qui ne sont exempts de reproches. Le marabout est connu pour ses prises de positions radicales envers l’état mais aussi envers le khalifat de sa confrérie Tidiane qu’il revendique. Et Khalifa Sall a été reconnu coupable de détournement de deniers publics…

Et en sus de ces « mentors » qui ont tous un casier judiciaire, Ousmane Sonko est devenu à lui seul la boite à Pandore de tout un pays. Dans cette boîte, il y a des violeurs, des voleurs, des « enceinteurs », des insulteurs et même…des tueurs. Ousmane Sonko s’est fait le receleur de tous ses hors-la-loi pour mener son combat contre le pouvoir de Macky Sall. Et aujourd’hui, Ousmane Sonko vient d’enregistrer le ralliement d’un opposant qui lui aussi est impliqué dans une histoire de mœurs à Touba…

Serigne Assane Mbacké du mouvement APPEL 221 vient de rejoindre Ousmane Sonko et Yewwi Askan Wi. Et pourtant ce jeune marabout a été accusé d’avoir enceinté une fille à Touba puis refusé la grossesse. Un acte qui n’est pas isolé. Celui que Serigne Assane Mbacké a rejoint et avec lequel il s’affiche fièrement sur l’affiche ci-dessus a été accusé de viols répétitifs par une masseuse qui a été menacé de mort. Regardez la vidéo qui accuse Serigne Assane Mbacké…

Et à côté de ce nouvel ami de Sonko, on peut compter d’autres qui traînent des casseroles similaires. Guy Marius Sagna, le coordonnateur du FRAPP (Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine) vient de reconnaître sa relation adultérine avec la fille d’une grande styliste. Et de cette relation est née une fille. Et ce même Sonko s’est affiché avec le rappeur Kilifeu qui est impliqué dans un trafic de passeports et de visas.

Et le plus grave, ce sont les accusations portées contre Aliou Sané, coordonnateur du mouvement activiste « Y en a Marre » pour sa supposée cotisation aux efforts du MFDC (Mouvement des forces démocratiques de la Casamance) qui réclame l’indépendance. Et le leader du Pastef est également suspecté d’avoir apporté sa cotisation à cette cause irrédentiste. Ousmane Sonko qui représente avec sa coalition Yewwi, un refuge pour des politiciens et activistes impliqués dans des scandales, est lui-même sous contrôle judiciaire…Une situation qui jette l’opprobre sur cette coalition de l’opposition qui est en réalité un regroupement de bandits de grand chemin…

La rédaction de xibaaru