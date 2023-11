Macky limite les dégâts et pousse Amadou Ba vers un 1er tour…

Le syndrome du PS n’affectera point les chances de la coalition au pouvoir de passer au 1er tour de l’élection présidentielle du 25 février 2024. Un cas de figure analysé et sondé. Macky Sall a mis tout son poids pour stopper la saignée au sein de la mouvance présidentielle. Les actions souterraines du Président « partant » profitent au maximum à son dauphin qui ne subira pas les conséquences des départs et les transhumances de dernières minutes. Le candidat désigné de Benno est rassuré pour l’instant de sa victoire au 1er tour…avec Macky Sall aux commandes de la machine électorale.

L’omniprésence de Macky Sall bénéficie à son poulain. Le Président ne veut pas lâcher son poulain dans une arène politique infestée de manipulateurs, de menteurs et même de « violeurs ».

Macky Sall veut assurer un 1er tour à son candidat. Et depuis la désignation de son poulain, Macky Sall a entrepris des actions pour limiter les dégâts au sein de sa coalition. Plusieurs responsables de sa coalition qui voulaient faire défection par opposition au choix de Amadou Ba, ont été convaincus par Macky Sall de tenir la barque et de soutenir le candidat désigné.

Au sein de son parti, l’APR, Macky Sall a réussi à faire l’unanimité autour de son candidat. Il a même convaincu les plus récalcitrants de soutenir son candidat. Macky Sall a commencé par son titre foncier politique. Et depuis les rencontres consacrées à plusieurs responsables du nord, du Walo au Fouta, c’est l’unanimité derrière le candidat Amadou Ba. Le Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) Abdoulaye Daouda Diallo lui aussi qui était candidat à la candidature et qui avait du mal à admettre le choix porté sur Amadou Ba, a fini par revenir à la raison.

A Podor, Abdoulaye Daouda Diallo bat le rappel des troupes en cette période de collecte des parrainages. C’est dire que Macky Sall a réussi non seulement à convaincre Abdoulaye Daouda Diallo de rallier son choix, mais de s’impliquer de toutes ses forces pour la victoire de leur candidat dès le 1er tour. Ce n’est pas seulement à Podor, où l’on se mobilise pour offrir à Amadou la victoire au 1er tour.

Du Sine Saloum au Sénégal oriental, Macky Sall a fait le plein. Tous les responsables politiques de l’APR et de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tamba et Bakel suivent le mot d’ordre du président Macky Sall. Le Nord, le centre et l’Est du Sénégal sont maîtrisés par Macky Sall. Amadou Ba ne pouvait espérer mieux. Macky Sall a suffisamment balisé le terrain pour lui.

Amadou Ba n’aura pas droit au syndrome du PS qui a vu de hauts responsables politiques socialistes quitter le navire avec des militants de toute une région. Moustapha Niasse avait quitté le PS avec tout le Nioro. Feu Djibo Ka natif de Linguère, avait quitté le Parti socialiste en emportant avec lui toute la région de Louga. Ces saignées avaient fait perdre à Abdou Diouf et au Parti Socialiste, la présidentielle de 2000.

Mais Amadou Ba ne connaîtra pas ce sort…Macky Sall aux commandes, veille au grain. Il fait tout pour que son candidat ne puisse subir une quelconque mésaventure. Macky Sall a promis le moment venu, à l’ouverture de la campagne électorale, qu’il sera aux côtés d’Amadou Ba partout où il se rendra au Sénégal. Ce qui n’aura que le don de mieux galvaniser les troupes.

C’est dire que tout est en train d’être fait pour une victoire de Amadou Ba au 1er tour. L’on peut comprendre tout l’optimisme qui anime ce dernier en ce moment quand il dit qu’il n’envisage rien que sa victoire dès le 1er tour. Il sait qu’il va à cette élection présidentielle avec plusieurs atouts en main. Macky Sall est en train de faire le gros du travail pour lui permettre de gagner aisément.

Macky Sall a réussi comme il l’avait promis de réduire l’opposition à sa plus simple expression. De ce côté, Amadou Ba n’aura pas trop de soucis à se faire. Ensuite, le bilan du Président Macky Sall, surtout sur le plan de la réalisation des infrastructures, au moment de battre campagne, va plaider également à sa faveur. Amadou Ba est donc bien parti pour être le prochain Président de la République du Sénégal.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn