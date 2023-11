Pastef élève un «violeur» au même titre que les Khalifes…les preuves

Entre le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) et les confréries, ça ne colle toujours pas. Les personnes qui gravitent autour de Ousmane Sonko nourrissent une haine viscérale envers les religieux. Chaque jour qui passe, ils l’affichent devant tout le monde. Une nouvelle personne qui occupe une grande responsabilité dans ce parti dissous, vient de se distinguer dans cette entreprise de destruction des valeurs religieuses.

Décidément les patriotes touchent le fond. Depuis quele leader de Pastef, Ousmane Sonko est en prison, ils en veulent à tout le monde. Ils ne s’en cachent même plus. Dernièrement, ils en ont fait voir de toutes les couleurs au Khalife des Mourides et à son porte-parole. Son seul tort, c’est d’avoir aidé le maire de Ziguinchor à sortir d’une grève de la faim qui a failli l’emporter dans sa tombe. Serigne Bassirou Abdou Khadre a eu le malheur de dire qu’il n’y avait aucun problème au Sénégal. Un discours qui n’a plu aux soutiens de Sonko qui l’accusent de prendre cause et effet pour le pouvoir.

Le Khalife de Tivaouane et celui de Médina Baye en ont aussi pris pour leur grade. C’est dire que ces personnes de Pastef ne respectent rien, ni personne. La seule chose qui les intéresse, c’est leur leader. Un leader qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Mais jusque-là, Akhenaton était le seul pastéfien qui excellait dans cette armée d’insulteurs. Ses paroles sont tellement crues par des écervelés qu’il a réussi à endoctriner beaucoup de jeunes. Mais aussi un journaliste très connu dans la défense du maire de Ziguinchor.

Mais plus le temps passe, plus les masques tombent. Me Abdoulaye Tall semble faire cap dans cette armée. Cet avocat de Sonko a tenu des propos qui frôlent le blasphème envers les confréries. Il est allé jusqu’à comparer un homme accusé de viol aux marabouts des différents «Tarikhas». Une sortie qui en dit beaucoup sur le petit monde qui tourne autour du maire de Ziguinchor. Ce sont des petits comme ça qui ont fini par faire de Sonko le leader politique le plus détesté des sénégalais.

Très nerveux sur le plateau de TFM, Me Tall de Pastef a tergiversé sur la religion telle que nous la connaissons. Allant jusqu’à élever le patriote en chef au même degré que nos guides religieux. «Tu ne peux pas laisser le talibé s’accrocher à Mbaye (Sy) et le Baye Fall a Cheikh Ibra et toi tu veux enlever aux patriotes leur foi en Sonko», a-t-il semblé déclarer en wolof. Mais là où le bât blesse dans son raisonnement erroné c’est quand il veut sortir les confréries de la religion. «Ce sur quoi s’accrochent les autres (Baye Fall et talibés tidiane) ce n’est pas la religion, c’est juste une tradition», a-t-il minimisé sur la télé de You.

Une grosse insulte pour toutes les confréries. D’ailleurs cet écart de langage fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Mais ne choque plus personne. Ce parti a habitué les sénégalais aux insultes envers les religieux. Cette déclaration démontre clairement que l’ex Pastef a un réel problème avec le soufisme tel que nous la connaissons au Sénégal. L’extrémisme religieux qu’ils prônent n’est plus un secret pour personne. Heureusement qu’ils n’ont aucun moyen de propager leur haine pour les confréries.

Concernant la sortie de Me Tall de Pastef, il a honteusement menti sur les confréries. Les confréries existent depuis le gendre du prophète Mohamed, Ali. Les confréries sont une tradition islamique qui sont venues parfaire et continuer de véhiculer les enseignements du messager de Dieu. Le comparer à un parti politique, dont le leader est au coeur d’une affaire de viol, c’est plus qu’un blasphème. Mais quand on a de petites idées comme celles de cet avocat, on ne peut que raisonner ainsi.

Cette pensée du Pastefien, Me Tall rappelle étrangement le raisonnement des salafistes. Ce groupe fait tout pour déstabiliser et décrédibiliser les confréries. Une mission qui a toujours échoué. Mais cette bêtise de l’avocat se comprend aisément. Ils n’ont pas été capable de défendre le maire de Ziguinchor. La politique qu’il mène en parallèle les empêche de prôner le droit. Alors il faut tout faire pour s’attirer les bonnes grâces du patron et de ses partisans. Pour cela, il faut s’en prendre aux confréries, le socle de la stabilité du pays.

Me Tall fait honte. Un homme incapable de discerner une confrérie religieuse et une idéologie politique que prône Sonko n’a pas droit à la parole en public. Quand on est dans le populisme, on oublie toujours son intelligence dans sa poche.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru