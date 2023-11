Macky n’élimine personne…C’est Dieu qui écarte les « violeurs » et « menteurs »

L’affaire Ousmane Sonko prend une ampleur catastrophique au Sénégal. Tout le monde s’en mêle, même notre chère église catholique d’habitude très réservée. Un membre de l’église catholique s’en est pris au Président Macky Sall en des termes politiques en oubliant l’impartialité que lui confère son rang de membre du clergé. Selon lui, l’élimination politique doit cesser et faire place à une élection inclusive. L’homme d’Église a-t-il oublié que le destin est l’œuvre de Dieu et non des hommes…Et si la mise à l’écart de Sonko était l’œuvre de Dieu pour sauver le Sénégal ?

Dans une récente sortie, l’Abbé André Latyr Ndiaye s’est jeté dans l’arène politique en oubliant bien sûr l’impartialité qui doit guider tout homme d’église et laisser le jugement à Dieu seul. L’Abbé André Latyr s’est comporté comme s’il était un activiste ou de la société civile « politisée ». « Arrêtons notre comportement de vignerons homicides. Arrêtons d’éliminer tous ses hommes politiques qui incarnent un espoir de tout un peuple. N’éliminons personne », a lancé l’homme d’église.

Qui doit arrêter ? A qui s’adresse l’homme d’église ? Il ne faut pas passer par quatre chemins pour savoir que l’Abbé s’adresse à Macky Sall. L’Abbé ajoute qu’il faut arrêter d’éliminer ses hommes politiques qui incarnent un espoir : De qui veut-il parler ? Cette allusion nous ramène à Sonko. L’Abbé est serviteur de Dieu mais il juge. L’homme politique qui incarne un espoir…Comment le sait-il lui, le simple serviteur de Dieu ?

L’Abbé insiste que l’on donne la chance à « tous ces hommes politiques providentiels que Dieu envoie dans le champ de vigne de ce pays, de se présenter à l’élection présentielle. Et Dieu choisira celui pour qui nous allons voter. » Maintenant l’Abbé devient plus précis en parlant de la présidentielle. Et là, il conclut que Dieu choisira. Alors si Dieu choisit, n’est-ce pas aussi Dieu qui assainit l’espace politique en écartant, les violeurs, les menteurs, les assoiffés de sang et d’argent.

Sonko en prison, n’est-ce pas le destin imposé par Dieu ? L’Abbé doit rester un homme de Dieu et non un homme de rue…. Or en voyant le message qu’envoie Abbé André Latyr Ndiaye, on a comme l’impression d’être en face de Alioune Tine, de Seydi Gassama (des politiciens encagoulés) ou encore de Guy Marius Sagna. Abbé André Latyr Ndiaye parle comme un homme politique.

Comment peut-il soutenir qu’il faut arrêter d’éliminer ses hommes politiques qui incarnent un espoir. L’allusion est manifeste. Abbé insinue par-là que Macky Sall élimine Sonko qui « incarne l’espoir du peuple ». C’est à croire que c’est un membre de l’ex Pastef qui parle. Abbé André Latyr Ndiaye prend et faits et causes pour Ousmane Sonko. Il ignore tous les délits commis par ce dernier.

On a comme l’impression que le curé de Gorée était loin du Sénégal et était coupé de l’actualité nationale, lorsque le maire de Ziguinchor faisait ses appels à l’insurrection, s’était rendu la nuit en plein couvre-feu au Sweet Beauté où il avait été accusé d’affaire de mœurs ou lorsqu’il menaçait Macky Sall que des jeunes lancés par lui, allaient le déloger du Palais pour le traîner dans la rue et lui faire subir le même sort que feu Samuel Doe du Libéria. Il menaçait même des magistrats et des hauts gradés de la police et de la gendarmerie.

Abbé André Latyr Ndiaye sait pourtant mieux que quiconque nul ne peut être au-dessus de la loi. Or, Ousmane Sonko, à plusieurs reprises, a justement enfreint la loi. Il est en prison pour des délits que la justice lui reproche. Ousmane Sonko fait l’objet d’une condamnation par contumace dans l’affaire Sweet Beauté. Logiquement, il a été radié des listes électorales, donc n’est plus éligible.

Ousmane Sonko s’est résolu à accepter son sort. Il a même choisi dans les rangs de son ex-parti un autre candidat à sa place. Alors que donc ce problème est résolu par l’intéressé lui-même, c’est en ce moment que surgit Abbé André Latyr Ndiaye pour faire sa sortie inappropriée et réclamer de Macky Sall qu’il laisse Ousmane Sonko qui « incarne un espoir » participer à l’élection présidentielle de février 2024. Comme si c’est Macky Sall, le responsable de tout cela.

André Latyr Ndiaye, à l’image des grands hommes religieux de ce pays, doit être plus pondéré, plus mesuré dans ses sorties. Il doit s’abstenir de prendre position dans l’arène politique. Car le faisant, il s’expose à toutes sortes d’attaques dont des dérapages auront des conséquences qui pourraient être désastreuses et incontrôlables.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn