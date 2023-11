Présidentielle : voici pourquoi aucun membre de Pastef ne doit être candidat

Les partis politiques et coalitions sont à fond dans l’élection présidentielle du 25 février 2024. Les états-majors affûtent leurs armes pour faire carton plein pour la campagne de collecte de parrainage. Tous les candidats sont bien installés excepté celui du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Ousmane Sonko et ses hommes n’ont toujours pas trouvé le bon plan pour se lancer. Mais les patriotes ne devraient pas être de la course présidentielle…pour 2024.

«Une élection présidentielle sans Ousmane Sonko est impensable au Sénégal», voilà ce que disaient les soutiens du maire de Ziguinchor. Et ces hommes et femmes sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Sonko emprisonné, l’ex Pastef dissous, ils ont trouvé un moyen pour être de la partie pour 2024. Les patriotes ont tout misé sur la personnalité de Bassirou Diomaye Faye. En prison tout comme Sonko, le perdant de Ndiaganiao devrait permettre aux patriotes d’avoir le nombre de parrainage requis pour espérer être «sélectionné» dans cette course présidentielle.

L’ex Pastef devrait-il être dans le starting-blocks pour 2024 ? La réponse est toute simple pour les personnes dotées de raison. S’il y’a un parti qui s’est auto exclu pour diriger le Sénégal, c’est bien l’ex Pastef. Sonko et ses potentiels dauphins ont maille avec la justice. Le maire de Ziguinchor est condamné dans l’affaire Prodac et l’affaire Sweet Beauté. Des condamnations qui compromettent ses chances d’être président. Pour ne rien arranger, il est poursuivi pour plusieurs chef d’accusations qui peuvent lui coûter des années de prison.

Au-delà de Sonko, Bassirou Diomaye Faye est aussi en prison. Le numéro 2 de l’ex Pastef est poursuivi pour « diffusion de fausse nouvelle, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué ». Son cas n’est toujours pas encore jugé et personne ne sait combien de temps il va passer à la chambre zéro étoile. Un tel candidat qui a été laminé chez lui ne peut être le cinquième président.

Ce qui est plus grave, ce sont les motifs qui ont conduit à la dissolution de ce parti. «Le parti politique Pastef, à travers ses dirigeants et ses instances, a fréquemment appelé ses partisans à des mouvements insurrectionnels, ce qui a entraîné de lourdes conséquences, incluant de nombreuses pertes en vies humaines, de nombreux blessés, ainsi que des actes de saccage et de pillage de biens publics et privés. Les dernières en date sont les graves troubles à l’ordre public enregistrés au cours de la première semaine du mois de juin 2023, après ceux du mois de mars 2021», lit-on dans le communiqué du ministère de l’Intérieur.

Les membres d’un tel conglomérat ne peuvent être les dirigeants d’un État gazier. Sonko était persuadé qu’il ne sera président que grâce à une révolution. Raison pour laquelle il a tout fait pour déstabiliser ce pays. Ayant fait son testament dans ce sens, il a lamentablement échoué. L’État, qu’il n’a cessé d’attaquer, a tué ce projet dans l’œuf. Mais avant d’y arriver, les hommes du «Macky» ont laissé l’opposant radical dérouler une partie de son funeste projet.

Les nombreux appels à l’insurrection de Sonko ont fait une trentaine de morts. Un bus de transport en commun, bondé de monde, a été attaqué au cocktail Molotov. Deux (2) enfants y ont perdu la vie. Les personnes arrêtées dans cette affaire se réclament tous être des soutiens de Sonko. Ne serait-ce que pour ça, l’ex Pastef devrait être recalé. Des personnes qui commettent des attentats sur un bus risque de faire pire si elles arrivent au pouvoir.

Sonko et ses hommes sont soupçonnés d’avoir un projet salafiste. Bon nombre d’observateurs et de Sénégalais redoutent que les patriotes transforment ce pays en un État islamiste. Des doutes qui doivent être dissipés avant toute prise de pouvoir. Mais rien au sein du parti dissous ne rassure en ce sens. Au contraire, Sonko et ses partisans alimentent le doute. Pastef est le seul parti qui attaque les fondamentaux religieux du Sénégal, pays où l’on pratique l’islam confrérique

Le Pastef a perdu sa chance de briller. Ce parti est loin d’être ce modèle que tout le monde en fait. Ousmane Sonko a un discours de feu et de sang. Son immaturité a failli plonger le pays dans une spirale de violence sans fin. Fort heureusement les sénégalais se sont réveillés avant qu’il ne soit trop tard.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru