Macky non partant…Benno salue un acte historique

La coalition Benno Bokk Yaakaar a salué la « décision historique du chef de l’Etat avant de l’appeler à prendre des mesures vigoureuses indispensables pour garantir la sécurité du Sénégal, devant les menaces intérieures et extérieures multiformes ». Dans un communiqué reçue, la coalition BBY estime que cette décision historique vient renforcer la stature exceptionnelle d’un homme d’Etat hors pair, qui aura réussi à installer solidement le Sénégal sur les « rampes de l’émergence économique et de la consolidation de son système démocratique ».

Le document de poursuivre : « cette décision de haute portée confirme éloquemment la bonne santé du modèle démocratique sénégalais que certains avaient cru pouvoir enterrer ». Cependant Benno Bokk Yaakar encourage le président Macky Sall également dans sa volonté réaffirmée de prendre les « mesures vigoureuses indispensables pour garantir la sécurité du Sénégal devant les menaces intérieures et extérieures multiformes ». Sur ce, la coalition de la grande majorité présidentielle appelle tous ses responsables et militants à rester « arrimés » aux valeurs de solidarité et de respect mutuel qui ont toujours fait leur force. « Il ne fait aucun doute que Benno dispose en son sein de toutes les ressources et capacités nécessaires pour continuer à bénéficier de la confiance de la majorité des Sénégalais », soutient le texte. Enfin, elle appelle tous ses militants, sympathisants et tous les Sénégalais « épris de paix et de progrès à une mobilisation exceptionnelle autour du leadership du Président Macky Sall, et de son projet pour un Sénégal Émergent à l’horizon 2035 ».

L’Eglise catholique bénit Macky Sall La décision prise par Macky Sall de ne pas briguer un nouveau mandat confirme que ‘’notre nation n’est pas orpheline d’hommes et de femmes de valeur capables de raviver […] le feu de la dignité’’, déclare le Conseil national du laïcat du Sénégal (CNL) dans un communiqué parvenu à la Rédaction. ‘’Par son adresse à la nation, qui restera à jamais gravée dans notre mémoire collective, son Excellence Monsieur Macky Sall a confirmé encore une fois que notre nation n’est pas orpheline d’hommes et de femmes de valeur capables de raviver en chaque citoyen le feu de la dignité, de l’espérance, de la solidarité dans la vérité’’, affirme le CNL. Il dit apprécier ‘’à sa juste valeur la portée d’une telle décision, qui contribuera à faire baisser la tension sociopolitique, à apaiser les cœurs et les esprits, afin de continuer à bâtir un Sénégal debout et solidaire’’.

‘’Cette décision est d’autant plus importante et symbolique qu’elle nous interpelle sur une valeur qui a tendance à être négligée : le respect de la parole donnée’’, souligne le Conseil national du laïcat du Sénégal. Le dialogue national lancé par Macky Sall, le 31 mai dernier, auquel le CLN a pris part au nom de l’Eglise catholique du Sénégal, est une preuve de la volonté du chef de l’Etat de ‘’réaffirmer son attachement indéfectible aux valeurs d’ouverture, de dialogue et de solidarité’’, dit le CNL. Le communiqué signé de son président, Philippe Abraham Birane Tine, ‘’encourage également le président’’ de la République, ‘’conformément à cet élan d’apaisement’’, à ‘’œuvrer pour une élection libre, transparente et inclusive’’ en 2024.

‘’Le CNL invite tous les Sénégalais, notamment les acteurs politiques, à rester unis pour promouvoir les valeurs cardinales sur lesquelles repose notre chère nation : la fraternité, le dialogue, la vérité et la solidarité.’’ ‘’Le Conseil national du laïcat du Sénégal s’incline devant la mémoire des victimes des événements du mois de juin 2023 et prie pour le repos éternel de leurs âmes’’, ajoute la même source.