C’est une forte délégation de la plateforme « Xippil Xol Lifi Macky Def », dirigée par Doro Gaye et des membres de la coalition « saxum loli » qui a été reçue ce jeudi au palais de la république par le chef de l’Etat Macky Sall.

Cette plateforme qui œuvre depuis sa création pour la vulgarisation des réalisations du président Macky Sall a donné satisfaction au chef de l’Etat.

En plus des réalisations, la plateforme Xippil Xol œuvre dans le social à travers ses activités un peu partout au Sénégal et à l’extérieur. Des efforts qui ont magnifiés par le président Macky Sall qui n’a pas oublié de saluer l’engagement et la détermination du coordinateur de la plateforme de Doro Gaye pour sa cause.

Le président l’a remercié pour tous les efforts qu’il a faits pour rendre service à son pays que ça soit dans le social mais aussi dans l’apaisement et la stabilité des universités du Sénégal.