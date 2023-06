Macky refait les mêmes erreurs…il remet Sonko dans la course

Entre Macky Sall et Ousmane Sonko ce n’est pas le grand amour. Tous les deux convoitent la même chose : le fauteuil présidentiel. Tenant du pouvoir, le chef de l’Etat n’est pas encore prêt à rendre le tablier. Et pour y arriver, le locataire du Palais est obligé de réduire la dernière poche de résistance au sein de l’opposition. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est le seul problème auquel fait face le régime. Mais Macky peine à réussir son coup. Pire, il continue de faire des erreurs bénéfiques au maire de Ziguinchor.

Avec Sonko, Macky ne fait que des erreurs. Viré de la fonction publique, le patriote en chef n’était qu’un agneau perdu. Mais le pouvoir a commis l’erreur d’accorder une certaine importance au leader de Pastef. Le parti au pouvoir a commencé à persécuter Sonko jusqu’à faire de lui l’actuel chef de l’opposition. Sonko devient, ainsi, la plus grande menace à laquelle le pouvoir fait face. Ses discours révolutionnaires ont fini par séduire une bonne partie des jeunes. L’ancien inspecteur des domaines se transforme en super héros aux yeux de la jeunesse sénégalaise.

Mais avec les procédures judiciaires à son encontre et les appels à la violence, Sonko voit sa cote de popularité chuter. Depuis les événements de mars, Sonko a vu son capital sympathie baisser drastiquement. En effet, ses mortels combats ont coûté la vie à une vingtaine de jeunes entre mars 2021 et juin 2023. Pour ne pas arranger son cas, son nom est rattaché à une affaire viol. Ce qui fait découvrir aux sénégalais le visage sombre du PROS (Président Ousmane Sonko). Suffisant pour réduire les chances du candidat à la présidentielle de 2024.

Avec le verdict dans l’affaire Prodac, le destin de Sonko était déjà scellé. Sa condamnation à six (6) mois avec sursis l’avait déjà écarté de la course présidentielle. En effet, si on se fie aux articles L29 et L30 du code électoral, le maire de Ziguinchor est déjà éliminé de la présidentielle de 2024. Cette petite victoire pouvait servir à la coalition Benno Bokk Yakaar. Car tous les sénégalais étaient d’accord sur le verdict prononcé. Sonko et ses avocats ont beau crier, ils n’ont déposé aucune preuve pouvant disculper le patriote en chef. Malheureusement, les gens du «Macky» n’ont pas su jouer cette carte.

A force de vouloir envoyer Ousmane Sonko en prison, le pouvoir s’est accroché à un viol qui a fini par se transformer en corruption de jeunesse. Une grossière erreur ! Le verdict dans l’affaire Sweet Beauté relance Sonko. Pour beaucoup de sénégalais, la condamnation pour corruption à la jeunesse est une manière pour Macky d’effacer son principal opposant. Ce, parce que depuis deux (2) ans, une jeune masseuse a crié au viol. Finalement, on nous sert autre chose. De quoi permettre au chef de l’opposition d’avoir des souteneurs de plus. Car nombreux sont les sénégalais qui soupçonnent une mainmise du gouvernement dans cette affaire.

Ce n’est pas la seule bêtise du pouvoir. Bunkeriser Sonko à la Cité Keur Gorgui est une idée bête. Actuellement, tous les yeux sont rivés sur cette partie de la capitale. Le leader de Pastef ne cesse de recevoir du soutien. De nombreuses voix appellent à ce que ces barrières soient levées. Une publicité gratuite pour Sonko qui passe le temps à jouer au foot. Sans le savoir, Macky est tombé dans le piège de son éternel adversaire. Sonko sait comment exploiter les faiblesses de la mouvance présidentielle.

En appelant à la bataille finale, Sonko voulait pousser Macky à se salir les mains avec le sang des jeunes. Cette mission ayant échoué, Sonko a opté pour le silence. Ainsi, il devient la victime d’une machination. Le leader de Pastef laisse son entourage jouer de la propagande. Mais le parti Pastef peine à accorder ses violons. Ce jeudi, les médias pro-Pastef avaient annoncé que le chef de protocole de Pastef, l’homme qui ravitaille le PROS, a été interdit d’accès à la Cité Keur Gorgui. Ce qui est totalement faux.

Mais ce blocus ne fait pas l’affaire de Macky. A force de maintenir Sonko à son domicile, il poussera les sénégalais à le soutenir davantage. Pour se sortir de ce guêpier, le pouvoir peut opter pour une capitulation en laissant Sonko. Ou alors exécuter la décision de justice et l’envoyer en prison. Mais dans tous ces scénarios, le régime y perdra quelque chose. Soit l’emprisonnement de Sonko provoque un nouveau cycle de violence. Soit, il est humilié par une libération de son principal rival. Macky Sall est face à un dilemme cornélien !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru