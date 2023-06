Un politicien, un avocat et un islamiste, tous accusés de viols…Et Sonko est cité

Comme la nature sait réunir dans un même enclos, les mauvaises espèces ! Qui s’assemblent se ressemblent…Les criminels les plus dangereux sont à la prison de Rebeuss dans la même chambre. Et tout comme au tribunal, les suspects sont dans la cave. Rien d’étonnant…Jusqu’à ce jour où un viol réunit le violeur, son avocat et son souteneur. Voici l’histoire du politicien accusé de viol, défendu par son avocat accusé de viol et soutenu par un islamiste lui aussi accusé de viol. La bande des violeurs se soutient mutuellement et fait son show au crépuscule des crapules…

Voici trois personnages qui se soutiennent mutuellement mais qui sont tous accusés de viols. Ousmane Sonko accusé de viol, son avocat, Juan Branco accusé de viol et son souteneur, Tariq Ramadan accusé aussi de viol. Que c’est drôle tout ça. Imaginez que ces trois se retrouvent associés pour mener un combat satanique qui est la déstabilisation de toute une nation qu’ils veulent remettre entre les mains de forces obscures. Des forces qui veulent faire main basse sur les ressources gazières, pétrolières et minières du Sénégal.

Tout naturellement, le lien entre Sonko et Tariq Ramadan est leur appartenance à la faction islamiste des « frères musulmans ». Saber Mashour, fils de Moustapha Mashour, ancien guide des Frères musulmans, a appelé à soutenir sans réserve Ousmane Sonko… Le Canard Enchainé, un journal satirique réputé d’investigation, a révélé que Ousmane Sonko bénéficie de financements en provenance du Qatar. Ce qui justifie son train de vie de luxe et l’impressionnant parc automobile qu’il dispose. Ce sont ces mêmes Qataris qui soutiennent les Frères musulmans.

Ceci n’est qu’une parenthèse. Pour en revenir à Tariq Ramadan, né le 26 août 1962 à Genève, il est un islamologue suisse. Il est le Petit-fils du fondateur des Frères musulmans, Hassan el-Banna. Tariq Ramadan avant les accusations de viols lancées contre lui, avait l’habitude de sillonner le monde pour tenir des conférences pour apporter son soutien aux salafistes. Tariq Ramadan cherche à déstabiliser le monde pour instaurer un autre ordre.

Sonko et sa bande ont tous été accusés de viols…

Ousmane Sonko

L’opposant politique sénégalais Ousmane Sonko a été condamné jeudi 1er juin à deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse » par un tribunal dakarois. Il a corrompu une jeune fille de de 18 ans pour avoir des relations sexuelles avec elles. Il a par ailleurs été acquitté des accusations de viols, dans une affaire politico-judiciaire qui tient en haleine le Sénégal depuis plusieurs années et qui a causé de nombreuses morts.

A cause de ses « escapades sexuelles » et pour ne pas payer la faute que les délinquants de son genre méritent, Ousmane Sonko se sert de jeunes comme chairs à canon à travers les manifestations qu’il appelle et, dont il en profite pour faire infiltrer des mercenaires armés recrutés de partout dans la sous-région. Ils sont responsables des nombreux désastres causés lors des manifestations. Là, voyons le cas de Juan Branco.

Juan Branco

Une femme, âgée de 20 ans au moment des faits, avait déposé une main courante au commissariat du 14ème arrondissement de Paris, le 29 avril, après avoir rencontré M. Branco à la suite d’échanges sur le réseau Instagram. Placé en garde à vue un mois plus tard, l’avocat avait évoqué une relation consentie. Me Juan Branco qui se met dans tous les états contre le Sénégal, est accusé d’être un délinquant sexuel. De forts soupçons de viol pèsent sur lui.

C’est cet avocat fort spécial qui se joint à Ousmane Sonko, et qui se montre comme son défenseur le plus acharné. Pense-t-il qu’avec Ousmane Sonko, Président, le Sénégal va être la République où les délinquants sexuels pourront circuler librement sans risque d’être inquiétés ? Pour ça, il peut rêver s’il le veut, le réveil ne sera que brutal pour lui. Entre temps, Juan Branco continue sa seule entreprise dénigrement contre le Sénégal.

Après avoir menacé les autorités étatiques de poursuites judiciaires auprès de la Cour pénale internationale, il vient de sortir une histoire sordide. Le très folklorique avocat vient de déclarer que des responsables de l’Etat ont fait une commande pour acheminer des cargaisons d’armes au Sénégal par l’intermédiaire d’un bateau battant pavillon camerounais. Il veut faire accréditer la thèse selon laquelle, ces armes vont être livrées à des nervis pour massacrer les manifestants. Que cette histoire est ridicule ! Mais passons maintenant au troisième larron.

Tariq Ramadan

Le 20 octobre 2017, Henda Ayari porte plainte contre Tariq Ramadan pour « des faits de viol, d’agressions sexuelles, violences volontaires, harcèlement, intimidation ». Le 31 janvier 2018, Tariq Ramadan est placé en garde à vue après avoir été entendu par la police judiciaire de Paris.

En mars 2018, une troisième femme, Mounia Rabbouj, porte plainte pour viols contre Tariq Ramadan et les médias révèlent qu’une quatrième femme, américaine, a porté plainte contre lui auprès de la police de Washington. Tariq Ramadan reconnaît avoir entretenu une relation avec la troisième plaignante.

Ce qui confirme que lui aussi, comme ses deux autres compagnons, est trempé dans des affaires sexuelles. Il est accusé d’être un trafiquant sexuel.

Voilà le parfait trio qui aujourd’hui partage un seul et même idéal : livrer le Sénégal à des forces obscures. Des forces qui veulent faire du Sénégal, la plaque stratégique de leur déploiement dans toute l’Afrique. Ousmane Sonko a dit que le Sénégal va être l’étape n°1 de la révolution dans toute l’Afrique. Elles savent que le rôle de l’Afrique à travers le monde, va être grandissant dans les prochaines décennies. L’Afrique est importante pour ces forces obscures qui veulent contrôler le monde entier.

Ousmane Sonko, Juan Branco, Tariq Ramadan, le trio dont chacun est accusé de viols, sont là pour les aider à faire main basse sur le Sénégal et ses ressources naturelles. La première étape de leur stratégie de conquête de toute l’Afrique.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn