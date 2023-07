« Macky Sall a fait preuve de Grandeur et de Patriotisme » (CCR-France)

Nous disons oui à un Sénégal de Bâtisseurs et non de casseurs ! Nous disons non à la violence qui est un frein au développement !

Le Président de la République s’est adressé ce lundi 03 juillet à la nation sénégalaise.

Dans son discours, il a évoqué les événements de début juin dernier caractérisés par les violences inouïes qui ont coûté la vie à des compatriotes. Les auteurs de ces violences, anti-démocratiques et anti-Républicaines, avaient pour objectif de faire vaciller les fondements de notre République. Fort heureusement, nos Forces de Défense et de Sécurité ont fait preuve de professionnalisme et ont déjoué cette tentative d’entraîner notre pays dans une spirale de la violence.

Après avoir présenté ses condoléances émues et rappelé les efforts consentis afin de mettre le Sénégal sur les rampes de l’Emergence, le Président de la République s’est félicité du Dialogue national et a pris l’engagement de présenter sans tarder à la représentation nationale, les conclusions obtenues afin qu’elles fassent l’objet de réformes sur la Constitution et le Code électoral.

Abordant la question de sa candidature pour un second quinquennat, SEM Macky SALL, tout en réaffirmant que la Constitution le lui permet, a néanmoins fait part de ne pas être candidat pour l’élection présidentielle de 2024 malgré les demandes exprimées par la Diaspora, par les Maires et élus locaux en passant par la Coalition Benno Bokk Yakaar et la Majorité présidentielle.

Nous respectons cette Décision majeure du Président, même si nous aurions aimé qu’il soit notre candidat en 2024 conformément à la résolution d’investiture de la CCR du 13 mai dernier.

Cette décision traduit également notre fierté d’être Sénégalais. Le Président Macky SALL a fait preuve de Grandeur et de Patriotisme en restant dans la tradition de nos grands Chefs d’Etat. Nous, membres de la Convergence des Cadres Républicains de France, sommes fiers de lui car il marque ainsi, de manière indélébile, son passage à la tête de notre pays en plus de son bilan plus qu’élogieux.

Nous le félicitons pour ce discours hautement républicain et qui démontre à souhait qu’il est un Homme d’Etat accompli.

Nous, membres de la Convergence des Cadres Républicains, réaffirmons notre engagement à ses cotés jusqu’au terme de son mandat et restons plus que jamais déterminés à accompagner notre futur candidat à l’élection présidentielle de février 2024, jusqu’à la victoire et au-delà.

Que Dieu le bénisse et bénisse notre cher Sénégal !

Vive le Sénégal !

Vive la République !

Fait à Paris, le 03 juillet 2023

