Macky Sall, l’APR, Benno et Idy…tous vomis par le peuple

Il faut dire que le Président de la République Macky Sall avait tout envisagé sauf que la situation pourrait prendre les tournures actuelles. Macky Sall avait vraiment pensé avoir fait le plus difficile en réussissant à enrôler Idrissa Seck et son parti Rewmi, Oumar Sarr et ses compagnons. Le Président de la République pensait avoir réussi en partie son coup, qui est de réduire l’opposition à sa plus simple expression. L’affaire Ousmane Sonko est venue remettre tout en question.

Cette affaire Ousmane Sonko a eu l’heur de nuire à la mouvance présidentielle et en premier lieu, son chef Macky Sall. Le peuple sénégalais est sorti dans la rue et a profité de l’affaire Ousmane Sonko pour exploser et afficher son mécontentement contre la mauvaise gestion, la mal gouvernance, l’injustice…

Et aujourd’hui, Macky Sall, son parti l’Alliance pour la République (APR) et la coalition victorieuse à la présidentielle de 2019 Benno Bokk Yaakar (BBY) sont vomis par les Sénégalais. Et même leur allié de dernière minute, Idrissa Seck, est la pilule amère. Les prochaines élections s’annoncent compliquées pour le Président de la République Macky Sall et ses alliés.

Il sera difficile pour la mouvance présidentielle de se tirer de la mauvaise passe actuelle dans laquelle, elle se trouve. Que faire ? Macky Sall et ses alliés doivent sortir tous les atouts dont ils disposent pour redorer leur blason qui se trouve terriblement terni. Ils se trouvent en ce moment dos au mur. Ils doivent tout faire pour que la situation retourne en leur faveur. Ce qui est une autre paire de manches.

Car, Macky Sall et ses alliés doivent offrir un visage autre que celui proposé en ce moment aux Sénégalais. Le peuple n’a besoin que d’une chose, la fin du règne de l’impunité, de l’injustice, de la mal gouvernance au Sénégal. Les Sénégalais veulent que le pouvoir pose des actes forts en prenant des mesures qui peuvent les rassurer. Macky Sall et ses alliés sont coincés pour la première fois depuis 2012.

Le Président de la République Macky Sall a promis d’apporter plusieurs changements. Ira-t-il jusqu’au bout ? Il n’a plus d’autre choix.

Le Président de la République Macky Sall doit savoir que le temps lui est compté. A lui de prendre le taureau par les cornes. A lui de démontrer qu’il compte répondre positivement aux aspirations du peuple en allant vers la direction qui lui est indiquée par ce dernier.

La rédaction de Xibaaru