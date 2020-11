Macky Sall coupe la tête des ambitieux…

En tout cas tout porte à le croire car le président Macky Sall vient de les limoger. Si pour le cas de Mimi Touré qui n’a jamais été d’accord pour un troisième mandat du président Sall, pour les trois autres, leur acte ou leur posture laissaient cette ambition très visible.

En tout état de cause, le président Macky Sall a encore une fois démontré qu’il est le seul patron et qu’il est en mesure de mettre et de démettre qui il veut. Mais le revers de la médaille est que cette séparation risque d’être fatale au chef de l’état si l’on sait qu’il est entrain de fragiliser tous les responsables politiques de la première heure comme ce fut le cas de Moustapha Diakhaté, Moustapha Cissé Lo, Alioune Badara Cissé pour ne citer que ceux-là. Mais une autre chose qui peut être bénéfique pour le président Macky Sall qui veut que les ministres et autres responsables mettent plutôt l’accent sur des résultats au bénéfice exclusif du Sénégal que de mettre leur temps et leur énergie a asseoir des ambitions présidentielles.

L’avenir nous édifiera.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn

