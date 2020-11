Blaise Pascal Cissé rappelle à Macron la loi française qui interdit les…

Macron : « Je comprends que ça puisse choquer, je respecte cela, mais il faut en parler […]. Il faut construire cet espace de respect et de compréhension mutuelle. Mais je pense que la solution n’est pas d’interdire ce droit, et la solution est évidemment encore moins de justifier quelque violence au nom du fait qu’il choque» …

Alors parlons en M Macron

D’abord violence n’est pas l’islam !

Et l’option du boycott comme moyen de rétorsion suffit à illustrer le caractère noble et civilisé des adeptes de cette belle religion pourtant meurtris au plus profond de leur chaire suite vos propos scandaleux et aux allures de déclaration de guerre.

M Macron, L’exclusion de toutes références à des notions religieuses dans la législation de la république de France ne saurait légaliser toutes violations des droits fondamentaux pris en compte par le législateur à travers la loi emblématique du 29 juillet 1881.

M Macron ce droit et cette liberté (caricature en tant que satire graphique quand elle charge des aspects ridicules ou déplaisants), est bel et bien encadrée par les articles 23 et 24 de cette même loi qui dans ses dispositions s’est bien soucié du préjudice pouvant découler de son usage abusif et de notamment celui-ci incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur religion, origine ou appartenance à une race .

M Macron mon propos sous-entend tout simplement que cette liberté n’est juridiquement point absolue et ne saurait jamais l’être !

M Macron pour preuve je me permets de vous rappeler que :

« La cour d’appel tout en relaxant le journal, Charlie Hebdo avait néanmoins jugé que la caricature représentant Mahomet ( Psl ) était, « pris isolément, de nature à outrager les adeptes de cette religion (l’islam) » et que « ce dessin était en lui-même choquant ou blessant pour les Musulmans » !

Je vous fais grâce du fait que des mots usés par la justice française dans sa délibération : outrage, choquant et blessant vous avez choisi le terme « choquant » !

À vous d’apprécier.

Autre part M Macron veuillez nous épargnez tout amalgame, l’interdiction de la caricature qui demeure un droit et une liberté ne vous est réclamée de nul part dans le monde !

Mais bien il vous est recommandé de surseoir à la provocation ( bien prévue par l’article 24 ) à travers ces caricatures indécentes, ignobles et qui portent atteinte à la foi et à la croyance de près de 2 milliards de citoyens du monde !

M Macron, résignez- vous

Mohamed est paix et miséricorde.

Président

Blaise Pascal Cissé