Macky Sall « fabrique » un autre monstre comme Sonko

Le génie politique du président Macky Sall n’est plus à démontrer au Sénégal. En dix ans de règne, le locataire du Palais a réussi à en faire voir de toutes les couleurs à ses adversaires. Au cœur de ses nombreuses réalisations, le chef de l’Etat est toujours dans son projet de « réduire l’opposition à sa plus simple expression ». Même s’il est en bonne voie pour y arriver, le patron de la coalition Benno Bokk Yakaar est en train de refaire les mêmes erreurs qu’avec Ousmane Sonko.

Une chose est sûre, nos hommes politiques ne chôment pas. Après les élections locales du 23 janvier 2022, ils se projettent sur les législatives. Mais la route est parsemée d’embûches pour l’opposition et le pouvoir. Et la guerre de l’image fait rage. Après Ousmane Sonko qui a fait la Une des journaux ces derniers jours, un autre membre de la coalition Yewwi Askan Wi est sous le feu des projecteurs. Le maire de Guédiawaye fait parler de lui depuis jeudi.

Et si Ahmed Aidara est sorti de son silence, c’est parce que le Conseil National Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) veut lui interdire le micro. Pour ce faire, le CNRA a coupé pour 72h le signal de la Sen Tv et de la Zik Fm. Les services de Babacar Diagne motivent leur décision par le non-respect de la mise en demeure et des nombreux rappels à l’ordre du CNRA à propos des revues de presse du nouveau Maire de la ville de Guédiawaye.

Mais cette décision du régulateur risque de poser un préjudice au président Macky Sall à quelques mois des législatives. Depuis l’annonce de la nouvelle, le pouvoir est accusé de vouloir museler Ahmed Aidara après sa victoire à Guédiawaye. Ce qui n’est pas le cas, car l’animateur vedette du groupe D-Média est juste rappelé à l’ordre. Mais le moment est mal choisi et les sénégalais ne voient que le côté politique, s’il en existe, de l’affaire.

L’élégance républicaine aurait dû conduire Ahmed Aïdara à se retirer de lui-même de sa fonction. Ou alors se limiter uniquement à faire la revue des titres. Mais comme dans ce pays, chacun s’improvise spécialiste en tout, voilà les conséquences. Et Macky se noie dans le piège d’une certaine opposition qui ne veut que le voir « confisquer » la mairie de Guédiawaye pour trouver le motif de tout mettre en feu.

Et comme un débutant, le chef de l’Etat se jette dans le piège. Macky Sall est entrain de façonner un autre Ousmane Sonko qui, après avoir été radié de la fonction publique, est devenu le leader de l’opposition dite radicale. Cette décision du CNRA fait grimper la cote de l’animateur. Il ne cesse de recevoir des soutiens venant de tout bord. Même le patron du groupe D-Média a pris le parti de son poulain. Un soutien de taille au moment où l’opposition cherche à accorder ses violons sur un idéal.

Alors le régime de Macky Sall doit impérativement éviter de tomber dans le piège tendu. Dans le cas contraire, il risque de le payer cher aux législatives. Juste pour soutenir, Ahmed Aidara, certains seraient tentés de voter contre Benno Bokk Yakaar. Au moment où le chef de l’Etat cherche à reconquérir la capitale, il ne devrait pas refaire la même erreur qu’avec le leader de Pastef.

Le Sénégal est un pays qui regorge beaucoup d’hypocrites. Nombreux sont les sénégalais qui ont constaté les dérives de l’animateur dans ses revues de presse et pourtant on ne manque pas de lui trouver des excuses. « En politique tous les coups sont permis », dit-on. Alors si Ahmed Aidara raille Macky à chacun de ses sorties, lui et ses souteneurs ne devraient pas jacasser si Macky leur met des bâtons dans les roues. Mais quand on est de l’opposition, on est protégé par l’armée virtuelle des « terroristes du net ».

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru