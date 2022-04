Sonko plus fort que les juges…Il fixe les règles de son procès

Au Sénégal, il faut s’appeler Ousmane Sonko et être le leader d’un parti pour se mettre au- dessus des lois. Sur les 17 millions de Sénégalais, tous son justiciables sauf un seul…Ousmane Sonko qui est le justicier en chef. Il apostrophe les magistrats, tance les plus hautes juridictions du pays et impose ses conditions dans une affaire de viol dans laquelle il est impliqué. Comment Ousmane Sonko peut-il « fixer » son audition, exiger l’ouverture d’un procès « tout de suite et maintenant » et menacer les magistrats de prononcer le « non-lieu » sinon…

Eh oui, c’est le « non-lieu » que Sonko et ses troupes exigent dans l’affaire de viol dans laquelle il est suspecté d’avoir agressé sexuellement une masseuse. Dans le cas contraire, « le pays brûle ». Ce sont les mots des inconditionnels et alliés du parti Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF). Et ce n’est pas ce qui choque. Le fait que ce soit Ousmane Sonko qui fixe aux magistrats les règles pour son audition est la preuve d’une magistrature sous pression.

Les magistrats qui vont devoir vider cette affaire qui tient en haleine tout un pays, sont-ils sous pression ? Les propos de Sonko sont édifiants. De prime abord, Sonko tape sur la table : « Il a fallu que je fasse une sortie et taper du poing sur la table pour que les choses bougent enfin. Il lui a fallu au juge juste 10 jours pour auditionner tout le monde ». Et c’est Sonko qui a tapé sur la table pour que le juge prenne la décision de débuter les auditions des personnes impliquées dans l’affaire de viol.

Ensuite le leader du Pastef et homme fort de la coalition Yewwi Askan Wi minimise cette affaire de viol. Pour Sonko cette affaire n’est pas compliquée. Et pourtant on parle du viol qui est criminalisé au Sénégal. Votée le 30 décembre 2019 par l’Assemblée nationale, la loi n° 2020 – 05 criminalisant le viol et la pédophilie, a été officiellement promulguée le 10 janvier 2020 par le président Macky Sall. Mais Sonko n’en a cure : « Cette affaire ne fait pas partie de ces dossiers compliqués…Il est temps qu’on le vide une bonne fois pour toutes ».

Et comme si cela ne suffisait pas, Ousmane Sonko qui se prend pour le maître à donner des instructions, fixe aux magistrats le jour où il souhaite être auditionné : « Je leur ai clairement demandé que cela se fasse au plus tard le mardi 29 mars 2022. Cela ne s’est pas fait. Maintenant, j’ai demandé à être auditionné le 6 avril prochain ». Incroyable mais vrai ! C’est le suspect qui fixe la date de son audition…Nos grands magistrats sont-ils devenus des marionnettes de Sonko ?

Et quand un quotidien de la place affirme que le doyen des juges « avait posé comme condition que le leader de Pastef fasse une sortie pour demander à ses militants de rester chez eux », c’est que la peur a changé de camp. Des magistrats qui incarnaient la crainte et la rigueur de la Loi, deviennent de simples citoyens qui ont peur de militants d’un parti. Et Sonko qui maintient sa pression en disant : « tant qu’ils respectent la lopi, nous n’aurons rien à dire mais dès qu’elle est transgressée, nous ferons face »…Et c’est ça la pression exercée sur les magistrats.

Sonko entend par « respect de la loi » son Non-Lieu. Et par transgression son inculpation dans l’affaire de viol. La messe est dite. Si le juge ne prononce pas le non-lieu alors il aura transgressé la Loi selon Sonko et ils feront face. Depuis quand dans la République du Sénégal, depuis Senghor et Mamadou Dia en passant par les Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, un simple président d’un parti ose faire pression sur des magistrats qui veillent à l’application stricte de la loi ?

Isaac Forster et Kéba Mbaye, nos illustres magistrats, piliers de notre système juridique, doivent se retourner dans leurs tombes. Un simple citoyen, fut-il leader d’un parti politique, impose sa loi et fixe les règles de son audition aux magistrats. Aujourd’hui, les magistrats sont face à l’histoire. Conserver les acquis depuis 1960 ou se soumettre à la violence de la rue exercée par un parti politique. Et ce sont eux qui doivent vider cette affaire et non Ousmane Sonko qui doit leur dicter sa loi…

La Rédaction de xibaaru