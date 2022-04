Deux amies deviennent des jumelles grâce à la chirurgie esthétique

Amies depuis l’enfance, elles décident de devenir identiques grâce à la chirurgie esthétique

Deux amies se connaissent depuis leurs six ans et sont devenues inséparables. Elles ont décidé de devenir identiques en faisant de nombreuses opérations de chirurgie esthétique.

C’est une amitié qui sème la controverse. Sofia et Julia sont amies depuis leur plus jeune âge et font tout ensemble. À l’âge de 18 ans, elles ont commencé la chirurgie esthétique afin de devenir de vraies jumelles. Un changement qui ne plaît guère à leurs proches.

Deux amies décident de devenir identiques

Sofia et Julia ont grandi en Suède et sont meilleures amies depuis qu’elles ont six ans. Les deux jeunes femmes partagent tout ensemble et se considèrent « sœurs de cœur ». À l’âge de 10 ans, elles ont ainsi commencé à s’habiller pareil et se téléphonaient chaque matin pour choisir ensemble leurs tenues. Une amitié fusionnelle qui est allée encore plus loin quand elles ont atteint la majorité.

À 18 ans, Sofia et Julia ont pris la décision de devenir identiques et ont commencé la chirurgie esthétique. Injections dans les lèvres, pommettes, mâchoires… elles ont tout tenté pour devenir des sœurs jumelles. Auparavant blondes, les deux amies ont décidé d’adopter le même look et ont désormais une longue chevelure noire. Hors de question pour elles de sortir sans la même tenue !

Un choix qui sème la discorde

Les meilleures amies ont aussi la même routine et vont 5 à 6 fois par semaine à la salle de sport ensemble. C’est dans des tenues de sport identiques qu’elles s’entraînent alors que tout le monde les prend pour des sœurs jumelles. D’ailleurs, elles ont exactement les mêmes objectifs et prévoient de quitter la Suède main dans la main pour s’installer à Los Angeles et monter leur propre affaire.

Si Julia et Sofia se sentent bien dans leur peau, leur amitié ne fait pas l’unanimité. En effet, leurs proches n’acceptent pas leurs diverses opérations de chirurgie esthétique. « Nos parents n’aiment pas vraiment. Je m’en moque si mes parents me soutiennent ou non », a dit Julia. « C’est ma vie », a ajouté Sofia concernant la désapprobation de ses proches. Les deux jeunes femmes s’aiment comme elles sont et leur amitié passe avant…lire la suite ici