Macky Sall invite à bannir le laxisme dans les administrations

Face à un environnement concurrentiel à l’échelle régionale, continentale et internationale, Macky Sall a insisté sur la nécessité d’ajuster “sans cesse nos méthodes et nos procédures, afin qu’elles ne soient pas des freins au commerce et à l’investissement”. “Time is money, dit un dicton ; et l’investisseur n’a pas de temps à perdre dans la bureaucratie, les procédures et les formalités. Ainsi, notre programme de réformes de l’environnement des affaires et de la compétitivité vise à faciliter les procédures administratives, protéger davantage les droits des investisseurs et offrir des incitations fiscales et douanières attractives”, a indiqué le Président de la République, ce jeudi, lors de l’ouverture du Forum Invest In Sénégal.

Parmi ces réformes, il a cité la digitalisation des procédures administratives liées à l’investissement privé et au commerce ; l’harmonisation et l’assainissement de l’environnement juridique et fiscal : code des douanes, code des impôts, code de procédure civile ; l’amélioration de la compétitivité des facteurs de production ; et la promotion de l’investissement à fort impact dans les pôles de développement.

“A cela s’ajoutent le nouveau cadre juridique sur les partenariats public-privé, la loi sur le contenu local pour soutenir le secteur privé national et d’autres réformes portant sur les Zones économiques spéciales, la facilitation de l’accès au foncier, le financement et le développement des PME, la formation professionnelle, la modernisation de l’administration et de la législation du travail”, a-t-il énuméré.

“Bannir de nos administrations les comportements laxistes”

Macky Sall concède, toutefois, que “ces réformes ne suffisent pas”. “Ce qui compte et fait la différence, c’est la disponibilité et le travail des hommes et des femmes qui appliquent les réformes, qui interprètent les textes, animent les structures, accueillent, conseillent, orientent l’investisseur et prennent les décisions ; tout cela dans la transparence, sans bureaucratie ni perte de temps inutiles. Ce qui doit être fait aujourd’hui ne peut être reporté à demain. C’est pourquoi nous devons bannir de nos administrations les comportements laxistes qui entravent la bonne marche des affaires”.