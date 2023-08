Macky Sall : « Les sanctions ne sont pas dirigées contre le peuple Nigérien »

La communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a pris des mesures lors du dernier sommet extraordinaire tenu samedi 12 août 2023 suite au coup d’état au Niger après l’ultimatum d’une semaine lancé. Le président Macky Sall estime que la volonté de la Cedeao n’est nullement de s’attaquer aux populations du Niger, mais de rétablir l’ordre constitutionnel pour préserver la démocratie et leurs intérêts.

S’exprimant en pulaar après une décision des présidents de l’organisation sous régionale, le président Macky Sall a déclaré : « ces mesures-là ne sont pas dirigées contre les peuples du Niger mais contre peuples putschistes parce que c’est inconcevable qu’en Afrique, on dépose des chefs d’État démocratiquement élus. Surtout les conditions dans lesquelles Bazoum a été évincé du pouvoir, avec des conditions de détention regrettables. L’objectif étant également de faire comprendre aux populations que maintenant, si les putschistes acceptent de négocier et libérer Bazoum et les autres, les mesures vont être suspendues », rapporte L’AS.

Dans son message, le chef de l’État sénégalais a rappelé le rôle de la Cedeao et l’objectif de ses décisions qui vise à restaurer la paix et le développement de l’Afrique. » Nous voulons la paix au Niger et dans la sous-région. Nous voulons mettre un fin aux coups d’État. La priorité de l’Afrique, c’est le développement, l’emploi des jeunes et lutter contre le terrorisme », a-t-il expliqué.