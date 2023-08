Macky Sall…Voici son ministre le plus fidèle malgré la mort

Macky Sall fait face en ce moment à des attaques de forces étrangères qui utilisent Ousmane Sonko pour le déstabiliser, mais il fait aussi face à une crise interne menée par un groupuscule qui cherche à imposer son candidat pour la Présidentielle de 2024. Le Président de la République ne peut pas courir derrière deux lièvres en même temps. Face à ces deux situations complexes, les ministres de Macky Sall pensent à leurs carrières respectives. Certains se cachent tandis que d’autres s’empiffrent en attendant la fin du régime actée pour le 25 février 2024. Devant tout ce tohu-bohu, le Président peut compter sur un ministre qui est présent sur les lieux d’opération malgré…vents, tempêtes et la mort…

Macky Sall ne peut plus compter sur les responsables de la mouvance présidentielle. Ils sont tous occupés à préparer la succession de leur patron. Et pourtant, Macky Sall l’avait si bien dit. Dès qu’il dira qu’il n’est pas candidat en 2024, plus aucun membre du gouvernement ne va travailler. Macky Sall l’avait prédit et maintenant il accuse le coup. Ses ministres sont occupés à ne rien faire. Ils ne s’opposent même plus aux partisans de Sonko qui saccagent tout sur leur passage et brûlent tout.

Deux morts ont été enregistrés mardi dans la journée à la suite de l’incendie criminel d’un bus. Aucun ministre sur le front pour accuser les « terroristes » et défendre le régime. Tous sauf un. Le ministre de l’intérieur qui était sur le front. Il a rendu visite aux rescapés et réconforté les familles des victimes. Cette sortie était très difficile pour le ministre Antoine Félix Abdoulaye Diome. Il fallait être fort et solide comme lui pour se présenter sur les lieux du drame.

Antoine Diome et sa famille étaient endeuillés au moment où des « terroristes » incendiaient les rues de la capitale. Antoine Diome est l’époux de la célèbre avocate, Me Dior Diagne. Cette dernière a perdu sa mère, Pénéré Niane épouse feu Ousmane Diagne. Elle est décédé le lundi au moment où des « bandits » jetaient un cocktail Molotov dans un bus. Pendant que la famille observait le deuil, le ministre s’est levé pour répondre à ses responsabilités de ministre de l’Intérieur. La République était attaquée de l’intérieur.

Antoine Félix Abdoulaye Diome s’est rendu directement sur les lieux du drame pour constater les faits et rassurer les populations sur leur sécurité. Il fallait être Antoine Diome pour le faire. Car il sait que Macky Sall peut compter sur lui en tout temps. Les Sénégalais savent-ils que pour leur sécurité, le ministre Antoine Diome peut passer des jours dans son bureau sans se rendre à son domicile ? Eh oui, Antoine Diome a donné sa vie au Sénégal et il entend faire respecter la loi quoiqu’il arrive. Il a fait cette promesse à Macky Sall. Voici un ministre qui mérite du respect.

Antoine Diome ne réclame rien, n’exige rien du Chef de l’Etat, sauf à le servir loyalement et fidèlement. Pendant que de hautes personnalités de la République sont plus à occuper à mener leur campagne pour forcer le Chef de l’Etat à leur désigner candidat de l’APR à la prochaine élection présidentielle, Antoine Diome se distingue lui sous un autre registre. Il fait des descentes sur le terrain, et n’hésite pas déclarer la guerre aux terroristes qui cherchent à déstabiliser le Sénégal à travers les manifestations qui sont organisées suite à l’arrestation de Sonko.

Il sait que ses charges de ministre de l’Intérieur lui incombent de défendre les institutions de la République contre ceux qui veulent les fouler aux pieds. C’est pourquoi, tout le monde a pu noter le langage de fermeté qu’il affiche contre ceux qui veulent déstabiliser le Sénégal. Antoine Diome avertit qu’ils seront poursuivis jusque dans leur dernier retranchement et livrés à la justice.

Assurément, Antoine Diome fait preuve de courage pour s’ériger en rempart du Chef de l’Etat, au moment où d’autres qui sont dans l’entourage de ce dernier n’ont de cesse que de lorgner le fauteuil présidentiel. Le pouvoir est actuellement attaqué de toutes parts. Des forces obscures extérieures puissantes qui ont leurs relais au plan national sont en train de jouer leur va-tout pour s’emparer des ressources gazières et pétrolières du Sénégal. Ce qui veut dire que tout le camp présidentiel doit faire bloc autour de Macky Sall en ce moment afin d’éradiquer le danger.

Antoine Diome l’a si bien compris qu’il se lance à la traque des ennemis qui menacent la stabilité du Sénégal. Pendant ce temps, d’autres dans le camp présidentiel, ne sont mus que par leurs propres intérêts personnels. Macky Sall ne peut donc compter que sur son seul ministre de l’Intérieur pour combattre les forces obscures extérieures ainsi que leurs relais locaux qui veulent faire main basse sur les ressources naturelles du Sénégal.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn