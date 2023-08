L’Etat en guerre contre Pastef…des ministres sabotent

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) refuse de tomber sans livrer son dernier combat. Ce principal parti de l’opposition est complètement à terre. L’Etat a finalement réussi à démanteler tout l’appareil de Pastef. Pour ne rien arranger, Ousmane Sonko croupit en prison depuis lundi dernier. Cette petite victoire est célébrée dans la mouvance présidentielle. Mais au moment où tous les signaux sont au rouge, les ministres de Macky Sall font parler d’eux de la pire des manières. Si le président n’y prend pas garde, ils vont le mener à sa perte.

L’Etat enterre Pastef et son projet. Arrêté le vendredi après la prière, Ousmane Sonko n’est plus un homme libre. Le patriote en chef a été placé en garde à vue après son face à face avec le doyen des juges, Maham Diallo. Le maire de Ziguinchor et leader de Pastef a aussi vu son parti complètement démembré. Dans une note parvenue à Xibaaru, le ministère de l’Intérieur a prononcé la dissolution de Pastef. Depuis, tous les sièges du parti sont démantelés et le matériel saisi.

Mais les patriotes refusent d’abdiquer. Avec leurs derniers sympathisants, ils résistent dans les rues. Des manifestations sont notées depuis l’arrestation de Ousmane Sonko. Pastef tente l’impossible pour faire libérer son PROS (Président Ousmane Sonko). Certains ultras n’hésitent même pas à utiliser des moyens disproportionnés pour se faire entendre. Ce mardi, un bus “Tata” a été attaqué avec un cocktail molotov. Bilan : deux (2) morts et plusieurs blessés, selon le ministre de l’Intérieur qui a fait le déplacement.

Cette résistance de Pastef freine complètement l’économie. Même si le gouvernement n’a pas encore fait de bilan, les pertes se chiffrent en milliards. L’internet des données mobiles est restreint, certains commerçants refusent d’ouvrir de peur d’être la cible des vandales, le transport est complètement paralysé. Ce parce que les transports en commun ont réduit leur fréquence de circulation. Pour ne rien arranger, des pyromanes ambulants ciblent directement ces moyens de transports qui sont, toujours, bondés.

Les sénégalais veulent reprendre leurs activités normalement mais l’Etat ne pose aucun acte pour les y aider. Toutes les mesures prises ne font que leur mener la vie dure. C’est pendant ces moments troubles que les ministres ont tous fui le terrain. Il ne reste que Antoine Diome qui se bat sur tous les fronts. Tout le reste n’est là que pour amuser la galerie. Même sur les plateaux de télé, ils se font désirer. Les rares qui prennent des décisions ne savent pas lesquelles prendre. A l’instar du ministre de la communication, il ne sort que des idées bêtes qui attisent la colère des sénégalais.

Certains zélés ont même le toupet de se payer du bon temps. Si on en croit un journal de la place, le gouvernement part en vacances ce jeudi. C’est le comble de l’irresponsabilité ! Le ministre de l’Intérieur a déclaré hier qu’une attaque terroriste, la première dans l’histoire du pays, en milieu urbain, a eu lieu entraînant la mort de deux (2) personnes calcinées. Et le gouvernement veut aller en vacances. Soit ces ministres ne respectent pas la souffrance des sénégalais, soit c’est Macky Sall lui-même qui ne sait plus sur quel pied danser.

Si réellement le pays est attaqué, Macky doit avoir le courage de dire à ces ministres de rester et faire face. Le Sénégal a besoin de toutes les personnes qui incarnent son autorité. Et non de ministres qui se cachent à chaque fois que le pays brûle. Tout membre du gouvernement qui aura quitté son poste avant que la situation ne soit réglée aura trahi les sénégalais. Ils ne vaudront pas mieux que ces grandes gueules qui utilisent les jeunes pour mener une guerre déjà perdue.

Ces vacances ne sont rien d’autres qu’une désertion. Le gouvernement a l’obligation morale de souffrir avec le peuple. Dans le cas contraire, Macky Sall devra affronter plus que des patriotes en colère. Le jour où les sénégalais, dans leur majorité, laisseront exploser leur colère, rien ne pourra les arrêter. Pour ne pas arriver à une situation aussi désagréable, les ministres-fuyards devront sacrifier leur bronzage au chaud soleil.

La balle est maintenant dans le camp de Macky. Pastef est déterminé à mener à bien sa mission. Les ultras de Sonko vont mettre ce pays à feu et en sang si personne ne les arrête. Face à une telle menace, le gouvernement ne peut se prévaloir d’abandonner le peuple. Et pour maximiser ses chances, le locataire du Palais devra se séparer de tous les ministres nullards. Sinon, il ne verra pas sa chute venir avec la détermination de la jeunesse !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru