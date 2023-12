Macky Sall nomme 33 hauts fonctionnaires de la Défense

Le Président Macky Sall a procédé à la nomination de 33 Hauts fonctionnaires de défense (Hfd) au niveau de tous les départements ministériels. C’est le décret no 2023-2300 du 30 novembre qui officialise cette mesure. Ils vont jouir de ce statut pour une durée de 3 ans renouvelables une fois. Il s’agit de profils mixtes, c’est-à-dire des civils et des militaires, de hauts fonctionnaires et d’officiers supérieurs en activité ou à la retraite, selon Le Quotidien.

On peut citer sans être exhaustif les choix de Alioune Ndiaye, Secrétaire général du ministre de l’Intérieur qui devient Hfd au sein de la même administration, du Général de brigade aérienne (2), Ousmane Kane, envoyé au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, du Commissaire Amadou Camara à l’Intérieur, du Colonel El Hadji Momath Seynabou Thiam, colonel des armées à la retraite, nommé au ministère des Finances et du budget, du Colonel de vaisseau à la retraite, Saliou Faye, au ministère de l’Economie, du plan et de la coopération, Abdoulaye Guèye, Secrétaire général du ministère du Travail, du dialogue social, de Makhtar Lakh, Secrétaire du ministère du Commerce, de la consommation,….

Evidemment, ces nominations ont un coût pour les finances publiques. Selon le décret, le Haut fonctionnaire de défense a le rang et les prérogatives d’un conseiller technique au niveau des départements ministériels et bénéficie d’une indemnité mensuelle de 500 mille F CFA.

C’est le 6 mars dernier que le chef de l’Etat a décidé de réactiver ces postes dans les ministères, sauf aux Forces armées comme le stipule la loi 70-23 du 06 juin 1970, portant organisation générale de la défense nationale. Elle prévoit la désignation d’un Haut fonctionnaire de défense (Hfd) au sein des ministères pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la défense et à la sécurité. Avec le contexte sous-régional dont la situation sécuritaire est volatile, Macky Sall a décidé de combler sans doute ce vide administratif. Selon le décret, il faut être un fonctionnaire civil de la hiérarchie A ou militaire (colonel avec trois (03) ans de grade minimum, en activité ou à la retraite) ; – avoir, au minimum, quinze (15) années révolues d’expérience professionnelle ; -avoir occupé pendant au moins trois (03) années un poste stratégique dans le domaine de la défense et de la sécurité ou avoir occupé de hautes fonctions de direction, de supervision ou de conseil dans l’Administration publique ; et les prédispositions nécessaires pour tenir cet emploi.