Macky Sall tresse les lauriers à Famara Ibrahima Sagna…

Le Président Macky Sall a profité de la cérémonie d’installation du Comité de pilotage du Dialogue National pour jeter des fleurs à Famara Ibrahima Sagna.

«Je vous félicite chaleureusement, devant la Nation sénégalaise, pour avoir accepté de servir, sans condition la Nation et la République, deux causes communes du peuple. L’honneur est à la dimension de la responsabilité dont vous êtes ainsi revêtu et je sais que vous êtes à la hauteur de cet honneur et de cette responsabilité.

Votre engagement aidera beaucoup le comité de pilotage». Tels ont été les propos du Chef de l’Etat qui a présidé, ce jeudi, à la Présidence de la République la cérémonie d’installation du Comité de pilotage du dialogue national.

En présence de tous les acteurs du dialogue national et des membres du gouvernement, le Président de la République a réaffirmé sa détermination a faire «converger toutes les forces vives de la Nation autour de consensus forts sur la voie d’un développement économique et social durable pour un Sénégal prospère, uni et stable».

«Le président Famara Ibrahima Sagna a imprimé sa marque son empreinte partout où il est passé. Son expérience de la vie professionnelle, politique et étatique, sa sagesse et sa disponibilité lui confèrent l’autorité morale et le leadership naturel pour mener à bien la tâche, dans la séquence de trois mois assignée au dialogue. Je vous renouvelle toute ma confiance, tout comme je la réitère aux hommes et aux femmes qui vous accompagnent dans cet exercice délicat», dira t-il.