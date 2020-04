Macky Sall tue la Goana de Wade pour imposer le Consommer Sénégalais

L’on croit par moment est-ce que nos dirigeants utilisent parfois leur cerveau. Si on comment comprendre le Président Macky Sall qui dès son accession à la magistrature suprême a tout bonnement supprimé la Goana (Grande Offensive pour Autosuffisance alimentaire) un projet de Maitre Abdoulaye Wade qui avait permis aux sénégalais de consommer des produits alimentaires cultivés. C’est le cas des pastèques, du piment, du gombo entre autres. Même le riz cultivé dans le Walo au nord du pays commençait à être prise par les sénégalais moyennant un prix accessible. Même le melon qui était un fruit réputé pour les personnes nanties se vendait comme de petits pains sur le marché.

Arrive 2012 avec la troisième alternance qui voit Macky Sall, un homme politique né après l’indépendance succéder à Maître Wade.

Comme chaque dirigeant africain arrive avec ses idées et ses slogans, la Goana est morte de sa belle mort emportant ainsi dans son agonie tous les avantages que nous offraient ce concept.

On se retrouve avec la venue des multinationales françaises, Auchan, Total, Eiffage et d’autres firmes françaises.

La libéralisation des secteurs de l’économie avec le Président Wade commence à disparaître petit à petit laissant le champ à la France qui s’estime heureuse de revenir en force au Sénégal.

Les sénégalais ne peuvent plus consommer localement car tout est entre les mains de la France. L’émergence tant chantée n’est qu’un vulgaire slogan qui tarde toujours à être ancré dans la mentalité des sénégalais.

Si Monsieur le Président vous voulez faire consommer les sénégalais localement, il faut revoir votre politique agricole minée par des échecs cuisants à chaque campagne où les scandales font les unes des journaux hebdomadaires.

Sinon valoriser les terres fertiles du Fouta et du Walo où la culture du riz peut connaître un bon en en-avant. Sortez les prisonniers des maisons d’arrêt et de correction et les acheminer dans ses champs pour qu’ils fassent un travail gagnant gagnant pour l’intérêt général et envoyer les ingénieurs dans les zones cultivables afin qu’ils mettent en pratique leurs études.

Dès lors qu’une volonté politique soit faite, le consommer local peut devenir une réalité et une solution pour l’autosuffisance alimentaire au Sénégal.

Sinon le pays va rester un esclave de l’importation des produits alimentaires de la Chine et de l’Occident restant ainsi lié à la dépendance.

Monsieur le Président, revoyez bien le fonctionnement des choses et faites revenir les bons projets qui profitaient bien aux sénégalais. La Goana en est un exemple.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn