Macky Sall va détruire Youssou Ndour…Le groupe Futurs Médias sous tension

Youssou Ndour, la star planétaire, est aujourd’hui, sans conteste, l’une des plus grandes célébrités sénégalaises qui soutient aveuglément le président Macky Sall. Homme d’affaires mais aussi homme politique, Youssou Ndour, ministre-conseiller à la présidence de la République, est au service de son patron Macky Sall. Et cette fonction entache la crédibilité de son groupe de presse

Youssou Ndour crie sur tous les toits que son groupe de presse est indépendant. Mais il faut se rendre à l’évidence que les journalistes font leur travail sans mettre en péril les « affaires » du Président du conseil d’administration du Groupe futurs médias (Gfm). Youssou Ndour cite aussi les prises de positions « anti-macky » de son frère Bouba Ndour dans l’émission Jakaarlo Bi. Une comédie bien orchestrée par la famille Ndour pour tromper les Sénégalais.

Youssou Ndour le sait très bien. Il est souvent rappelé à l’ordre par le Palais sur les agissements de certains de ses journalistes. Et ces journalistes « récalcitrants » sermonnés dans le plus grand secret, vont faire des « one man show » sur les réseaux sociaux pour s’en prendre au système. Et depuis des semaines, le feu couve au Groupe Futurs médias. Les journalistes se rebellent de plus en plus car la liberté de presse est bafouée.

L’Observateur, le quotidien le plus vendu en Afrique de l’Ouest, près de 100.000 exemplaires, travestit sa ligne éditoriale pour se muer en journal de faits divers. On y trouve presque toutes les affaires courantes du parquet. Les éditos croustillants ont laissé la place aux affaires criminelles du Palais de justice de Dakar. Personne à l’OBS n’ose faire un « papier » sur Mansour Faye ou encore sur Marème Faye Sall…Plusieurs papiers sur la première Dame et la gestion de sa fondation ont été gelés.

Comment un journaliste peut-il travailler librement au groupe Futurs médias si certains sujets lui sont interdits. Il ne faut pas aller à l’encontre des objectifs du patron Youssou Ndour. Certes les journalistes veulent travailler mais les « laudateurs » du patron et de son fils prennent le dessus. Des animateurs qui font le travail des journalistes, des griots qui animent des débats politiques sensibles…voici à quoi est réduit le Groupe Futurs médias (GFM).

Macky et le Palais ont fait du Groupe Futurs Médias de Youssou Ndour, un allié de taille. Et c’est cette alliance qui va détruire ce beau joyau qui a fait la fierté du monde médiatique en 2012. Macky Sall a fait du groupe de Youssou Ndour, un puissant outil. Et aujourd’hui, Youssou Ndour doit être reconnaissant. Il va accompagner Macky Sall jusqu’en 2024 et pourquoi pas en 2035 comme il le dit lui-même.

