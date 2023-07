Macky se donne six (6) mois pour achever ses grands projets

Macky Sall tient à l’achèvement des projets qu’il a mis en place. En réunion de Conseil des ministres hier, le chef de l’Etat a demandé «au gouvernement de rester à la tâche, sur le terrain, pour finaliser les projets prioritaires et préparer dans les meilleures conditions l’élection présidentielle de 2024. C’est ainsi que le président de la République a demandé au Premier ministre de présenter, lors du prochain Conseil des ministres, le Plan d’actions du gouvernement pour les 6 prochains mois (juillet au 31 décembre 2023) en plaçant, parmi les priorités, les programmes d’équité sociale et territoriale (bourses de sécurité familiale, Pudc, Puma, Promovilles, Pacasen urbain et rural…) et les solutions rapides pour promouvoir les formations, l’apprentissage, l’entreprenariat et l’emploi des jeunes».

Au demeurant, souligne le communiqué du Conseil, «le chef de l’Etat a particulièrement insisté sur l’impératif d’une prise en charge optimale de la jeunesse comme priorité stratégique de la Nation en intensifiant la mise en place des dispositifs d’insertion professionnelle des jeunes, à partir des résultats du programme Xëyu ndaw ñi et des réalisations des centres départementaux de formation professionnelle et des Maisons de la jeunesse et de la citoyenneté».

Sur le suivi de la campagne agricole, il a demandé au «Premier ministre et au ministre de l’Agriculture, de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire de prendre toutes les mesures requises pour accélérer les mises en place des intrants et matériels agricoles dans les zones agroécologiques du pays. Le chef de l’Etat a également requis l’accélération de la mise en œuvre du Programme national de reconstitution du capital semencier».