« Macky se perd dans la définition de deal » selon

Macky parle et débite encore des âneries !

On dirait un enfant. Plutôt un moineau ou palmipède déplumé.

Il s’énerve en s’en prenant au monde. Il rejette ses propres propos. En tentant de donner des explications sur la signification du concept deal, se posant en inattendu Shakespeare. Sans rien comprendre de l’anglais ni du français qu’il charcute avec ses gros sabots qui lui servent de vocabulaire et grammaire.

Écoutez les explications infantiles de Macky sur ce que signifie deal. Il pleurniche sans oser citer la cause de ses tourments.

Adama Gaye boit son petit lait. Et tient son bâton, en l’attendant. Il a peur le quidam. Il crie au secours. Son propos traduit un début de prise de conscience de la faillite et des défis insurmontables qui l’affrontent. Ergoter sur le terme deal reste son ultime refuge…

Écoutez-le Mackyblabla: “Le dialogue, pour moi, n’est pas une politique politicienne, c’est une question de réalisme. Pour peu que l’on soit conscients sur les défis qui nous guettent. Nous sommes aujourd’hui face à un péril terroriste en Afrique. Partout d’ailleurs en Afrique aux portes du Sahel particulièrement. Nous avons le péril de la gestion des ressources naturelles qui nécessite une stabilité. Donc, pourquoi nous ne devons pas être ensemble ? On dit deal. Quel deal. Deal c’est quoi ? D’ailleurs le deal c’est un mot impropre que les français utilisent, en anglais un deal c’est très positif. Puisque c’est un accord. Ils disent gayi deal nagnou. Qu’est-ce qu’on a dealé ? Il faut qu’on revienne aux fondamentaux», se désole le locataire du Palais.

Une floraison d’âneries!

Charabiasall.

Quel nullard.