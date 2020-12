Oumar Guèye plaide pour la suppression de la Ville de Dakar

Pour Oumar Guèye, ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, invité du Jury Du Dimanche (JDD), sur Iradio, « la ville de Dakar, tout comme les 4 autres villes (Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès) n’ont pas leur raison d’être ».

Selon le ministre, le Code général des collectivités territoriales ne reconnait pas de ville. La commune et le département sont les deux seules entités qui existent dans ce code. « La situation de Dakar est hybride. Logiquement, si l’on s’en tient au Code général des collectivités territoriales, il y aura un département : Dakar et ses 19 communes. La ville n’a pas sa raison d’être. On ne peut être en même temps département et commune. Aujourd’hui, nous devons nous conformer au code. C’est à dire, l’existence de deux entités que sont le département et la commune », a-t-il signalé.