Macky se tait…Mimi Touré attaque la vermine Bara Ndiaye

Plainte contre le dénommé Bara Ndiaye servie par Mimi Touré : quand Macky Sall débarrassera-t-il la République de ses vermines ?

Ce n’est certainement pas à Mme Aminata Touré réputée comme « dame de fer » et blanchie sous le harnais de laisser passer des accusations sordides lancées contre elle. Un perfide de la République dont nous avons du mal à chaque fois de citer le nom tant il n’a aucune importance, nous parlons d’un certain Bara Ndiaye devenu le laquais de tous les plus gros comploteurs de l’histoire de la République. Cet individu obscure nommé Bara Ndiaye qui avance à visage découvert porte le rôle dans une série télévisée, on aurait été, de porter le chapeau du personnage répugnant.

Vers où nous mène cette intrigue au sein de l’Alliance pour la République (APR) dont le Chef de l’Etat Macky Sall tarde à siffler la fin de la récréation. Le Président de la République Macky Sall est le premier informé au Sénégal. Il connait qui est qui. Lui-même a vécu et subi les complots les plus infames commis contre une personnalité de la République. Macky Sall doit faire attention et éviter de tomber dans cet obscur trou creusé par les parvenus de la République. Surtout lorsqu’ils sont de sinistres personnages.

Le temps est venu d’arrêter Bara Ndiaye, un personnage survenu de nulle part et qui subitement fait irruption sur la scène médiatique, parce que porteur d’accusations les plus tordus contre plusieurs hautes autorités de la République. Des autorités dont le plus grand péché aurait été de servir loyalement la République. Mme Aminata Touré vient de servir une diffamation directe à ce personnage dont on a du mal à citer le nom. Pauvre Bara Ndiaye ! même s’il cherche à divertir, un jour ou l’autre, il devra rendre compte d’une ténébreuse affaire de rappel de salaires. Aujourd’hui, c’est cet enfant sauvage qui se retrouve à accuser une personnalité de la République comme Mme Aminata Touré.

Selon le tristement individu nommé Bara Ndiaye, Mme Aminata Touré en sa qualité de Présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE) aurait commis l’exploit de recruter (figurez-vous bien) de nommer en un seul jour, soixante-douze chargés de mission. Bara Ndiaye se moque de l’intelligence des Sénégalais. Mme Aminata Touré a bien fait de lui servir par voie d’un huissier, une citation directe. Mais, il est grand temps que le Président de la République Macky Sall, sauf à vouloir faire régner la médiocrité, la nullité, débarrasse le Sénégal de vermines et de leurs tristes commanditaires.

