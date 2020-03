Bara Ndiaye est cuit…Mimi Touré porte plainte

Recrutement de 72 Chargés de Mission et Conseillers en un jour…Les Services de Mimi Touré portent plainte contre Bara Ndiaye

Tout porte à croire que Bara Ndiaye, Administrateur de la Maison de la Presse, a franchi le rubicon dans sa croisade contre Aminata Touré, la Présidente du Conseil économique, social et environnemental. Une sommation interpellative a été en effet envoyée par voie d’huissier pour qu’il confirme ses déclarations.

Invité par Maïmouna Ndour Faye, le maire de Méouane avait accusé l’ancien Premier ministre en ces termes : « Je vous donne une information et si Aminata Touré la nie qu’elle porte plainte contre moi pour diffamation : en un jour, elle a recruté soixante-douze Chargés de Mission et Conseillers. Elle l’a fait ces derniers jours au Conseil économique, social et environnemental. Je parle à la télévision, nous sommes dans un état de droit avec une justice, si ce que je dis n’est pas avéré, qu’elle porte plainte. Elle tisse son réseau. »

Considérant que cela relève de la pure diffamation dans le but de porter atteinte à sa réputation, Mme Aminata Touré a immédiatement saisi ses avocats pour servir une citation directe à Bara Ndiaye. Ça craint pour l’Administrateur de la Maison de la Presse pris aux mots par Aminata Touré, s’il ne parvient pas à démontrer devant le tribunal le recrutement par la Présidente du Cese de soixante-douze Chargés de Mission et Conseillers en une seule journée.