Coronavirus: Matar BA demande aux fédérations d’être vigilantes

Le Coronavirus est une menace prise très au sérieux par le gouvernement Sénégalais. C’est dans cet ordre d’idées que le Ministre des Sports Matar BA. A ce titre il a lancé un appel à une prise de conscience et toutefois, le pays à l’obligation de s’inscrire dans les directives données par le président Macky Sall et de autorités sanitaires. Le Ministre demande aux fédérations et aux mouvements associatifs de respecter scrupuleusement les consignes données. Le Ministre demande une bonne implication des sportifs de rester calme et d’être dans les dispositions de faire de la prévention et la communication.

Cependant, le Ministre des Sports n’a pas pour le moment dans les dispositions d’interdire les rencontres sportives.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn