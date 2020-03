Magal de Porokhane : Serigne Khassim Mbacké mitraille sur le régime de Macky…

Serigne Khassim Mbacké ne voit plus le gouvernement de la République du Sénégal avec les yeux de Chimène. Venu à Porokhane pour prendre part au Magal dédié à la Sainte mère de Cheikh Ahmadou Khadimou Rassoul, le petit –fils de Serigne Bassirou Mbacké, entouré de ses disciples, a décoché de flèches si nourries sur le régime en place : «La vérité des vérités est que l’Etat n’a rien fait ici, à Porokhane. Il fait du saupoudrage pour tromper la communauté mouride. L’essentiel de ce qui a été dans cette Cité religieuse de Sokhna Mame Diarra porte l’empreinte du Khalife des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké (Yala Nafi Yag lool Té Wéér. Amen !) , aidé des fervents talibés mourides. Il ne faut pas qu’ils politisent le sanctuaire. Porokhane les a tous vomis.», peste le jeune Mbacké –Mbacké qui, de renchérir : «Aujourd’hui, le peuple sénégalais est fatigué. Il ya un mal-vivre croissant, partout. Le pays ne bouge pas. Partout, c’est le manque et le dénuement indicible. La déception, c’est le sentiment le plus partagé par les citoyens sénégalais. Il faut en finir avec ce gouvernement menteur, incapable et suceur insatiables du sang des «gorgoorlous», embraille-t-il.

Abordant l’actualité nationale marquée par la publication des rapports de l’OFNAC, Serigne Khassim Mbacké dénonce le «un poids, deux mesures» : «Les rapports de l’OFNAC ont épinglé plusieurs personnalités du régime de Macky. Mais ,on a fait un traitement sélectif en démettant certains de leurs fonctions et en mettant le coude sur les dossiers d’autres afin de les protéger des rigueurs de la Justice. Ce qui ne rime pas avec l’Etat de Droit. Tous ceux qui ont détourné l’argent du contribuable doivent payer pour leur témérité. Je ne reconnais plus ce pouvoir du Président Macky », se désole l’ancien coordonnateur du mouvement «And Dollél Macky pour un 2ème mandat».