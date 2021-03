Macky seul face aux problèmes…il a humilié ses défenseurs

Affaire Ousmane Sonko : Macky Sall seul, sans fusible ni défenseurs

Le Président de la République Macky Sall devrait s’interroger. Où se trouvent ceux censés le défendre, alors qu’il se retrouve cité en première ligne dans l’affaire Ousmane Sonko. Macky Sall est sans défenseur. Le Président de la République Macky Sall a humilié tous ceux qui étaient ses défenseurs. Ceux-là que l’on pouvait qualifier de sentinelles de la première ligne et de gardiens du temple. C’est pourquoi, face à une jeunesse déchaînée et une opposition siphonneuse et opportuniste, Macky Sall se retrouve sans fusible et sans défenseurs

Où sont les Moustapha Cissé Lô, Moustapha Diakhaté, Youssou Touré, Ameth Suzanne Kamara…, ces répondeurs automatiques qui allaient au charbon sans rechigner, car étant d’ardents défenseurs du Chef de l’Etat Macky Sall. Ils sont là devenus silencieux, parce que le Président de la République Macky Sall n’écoute plus aujourd’hui que ceux qui sont les faucons du Palais.

Prompts à s’en prendre à leurs propres camarades de parti, aujourd’hui où se trouvent ceux qui s’en prenaient grossièrement et ouvertement à Aminata Touré, Amadou Bâ, Mouhamadou Makhtar Cissé, Oumar Youm…qui ne rechignaient jamais à entrer en première ligne lorsque le Président de la République Macky Sall était visé. On peut tous les regretter. De la même manière qu’un jeune comme Abdou Karim Fofana. Ils étaient tous là avec des arguments, réponses techniques à l’appui pour défendre le Président de la République Macky Sall.

Aujourd’hui, ce sont les faucons du Palais devenus les yeux et les oreilles du Chef de l’Etat qui règnent en maîtres. Ce sont eux qui dictent au Président de la République tout ce qu’il doit faire, qui doivent être ses amis. Seulement, ils ont beau être des comploteurs, on ne les voit jamais entrer en première ligne dans des situations, comme celle que le Sénégal est en train de vivre. Des peureux qui se terrent en ce moment. Pourtant, ils avaient même monté une équipe en place chargée de réagir dès les premières heures pour défendre le Président de la République et sa politique. Une équipe…trop silencieuse.

Certainement, le Président de la République Macky Sall doit tirer des enseignements après cette situation. C’est-à-dire, se séparer de tous les comploteurs autour de lui qui au fond ne défendent que leurs intérêts, mais pas ceux du Chef de l’Etat. Le Président de la République est aujourd’hui vraiment seul. Tous ceux qui n’hésitaient pas à monter au créneau dans les moments difficiles pour le défendre, il les a chassés. Il les a mis hors d’état de nuire.

La rédaction de Xibaaru