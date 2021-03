Le gouvernement de Macky a failli…le ministre de la jeunesse a fui

Macky Sall face à un dilemme : Ne doit-il pas limoger tout son gouvernement ?

Que doit faire le Président de la République Macky Sall face à la situation actuelle que traverse le pays ? Le Chef de l’Etat est attendu par tous les Sénégalais. Il se doit de poser des actes forts, permettant de rassurer le peuple. Son gouvernement a lamentablement failli. Où se trouve son ministre de la Jeunesse qui a tout simplement fui.

Dans tout pays républicain au monde, quand une jeunesse se révolte, et que des jeunes, des tout-petits se mettent à lancer des pierres contre les symboles de la République, qui plus est alors en premier lieu que le ministre de la Jeunesse qui doit s’adresser à eux. Et cela, il doit le faire, car disposant de plusieurs canaux, notamment les comités régionaux…Il existe, à n’en pas douter plusieurs canaux comme le Conseil National de la Jeunesse du Sénégal.

Outre le ministre de la Jeunesse, tous ses pairs du gouvernement doivent se mettre au charbon, chacun en ce qui le concerne, doit s’activer pour calmer le jeu. Mais, on n’a vu personne. Chacun se cache. En dehors du discours musclé du ministre de l’Intérieur qui a été fortement décrié, tous les ministres se trouvent terrés, comme s’ils voulait éviter d’être la cible des jeunes qui manifestent. Ils ont tous la trouille au ventre.

Le Président de la République doit en tirer des enchaînements. Et, lorsqu’il s’agit d’actes forts, c’est de se débarrasser de son gouvernement. Le gouvernement mis en place par le Président de la République a lamentablement échoué. Le Président de la République Macky Sall doit mettre en place une nouvelle équipe gouvernementale. Un remaniement s’avère plus que jamais nécessaire.

Et Macky Sall, il est temps pour lui, doit reconnaître certaines de ses erreurs. Fondamentalement, il doit faire revenir le poste de Premier ministre. Il doit nommer un Premier ministre prêt à aller au charbon, de se montrer partout en première ligne pour le défendre. Comme le faisait naguère Aminata Touré ou alors Mohammad Boune Abdallah Dionne. Macky Sall est vraiment seul. Et, il doit s’inquiéter pour cela.

Le gouvernement actuel a montré toutes ses limites. Les ministres ne songent qu’à défendre en ce moment leurs propres intérêts plutôt que de servir le Président de la République qui les a nommés. Tous doivent être limogés.

En limogeant le gouvernement actuel, et en se débarrassant des faucons du Palais de la République, le Chef de l’Etat Macky Sall pourra alors rassurer le peuple dans sa volonté à aller de l’avant. Et surtout de répondre à certaines attentes du peuple qui est vraiment déçu.

La rédaction de Xibaaru