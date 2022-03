Macky veut un programme spécial pour Keur Massar

Le 46ème département créé par le Président Macky Sall, pour parler de Keur Massar, a été au cœur des sujets brûlants du conseil des ministres du mercredi 16 mars. Selon le communiqué de ce conseil, le Chef de l’Etat a abordé la question liée au développement durable de ce nouveau département, dans le but de renforcer l’administration de proximité et consolider le développement territorial durable de cette localité.

Sous ce rapport, et tirant les conclusions de la seconde séance d’écoute « JOKKO AK MACKY », échanges avec les jeunes et les forces vives de Keur Massar, durant lesquels les urgences et les priorités des populations ont été signalées et rappelées, le Président de la République demande au Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, en relation avec les Ministres en charge de l’Urbanisme, des Finances et de l’Economie, d’accélérer en cohérence avec le Plan national d’Aménagement et de Développement territorial (PNADT), la finalisation, avant le 15 avril 2022, d’un programme spécial d’aménagement et de développement du département de Keur Massar, note le texte.

Ce programme spécial, toujours selon la même source, doit intégrer une phase d’urgence d’investissements publics prioritaires sur la période 2022-2023. Le Chef de l’Etat indique, dans ce cadre, l’impératif d’accélérer la finalisation des travaux de la route des Niayes, du Centre de Santé, ainsi que la réalisation d’une Gare routière, d’un Lycée d’enseignement technique, d’un Centre socio-culturel et d’un marché moderne.

Cerise sur le gâteau, s’agissant toujours du dossier Keur Massar, le Président de la République a invité le Gouvernement à intensifier, avec la DER/FJ, les financements des jeunes et des femmes résidant à Keur Massar, afin de consolider la culture entrepreneuriale dans le département.