Madiambal à Sonko : « Si jamais tu dis la vérité, arrête ta grève de la faim »

Ousmane, si jamais, pour une fois, tu dis la vérité, arrête ta grève de la faim !…Par Madiambal Diagne

Il sera difficile de croire à la grève de la faim que tu aurais entamée, selon tes proches, depuis la fin du mois de juillet 2023. On veut bien te croire, mais on est fondé à douter de toi, non pas parce qu’on t’aurait vu manger ou qu’on ait une information contraire à ce que les tiens affirment. Mais on en doute parce que tu nous as habitués à des mensonges sur ta situation. N’est-ce pas toi qui affirmais souffrir d’un coriace mal de dos, qui te poursuit depuis ta tendre enfance et que ta maman soignait avec de la graisse de boa, ce qui te poussait à aller le soigner à Sweet Beauté entre les mains expertes (?) de Adji Sarr ? Parce que député de ton état, ancien inspecteur des Impôts de profession, leader d’un parti politique qui, de toute l’histoire politique du Sénégal, a eu le plus à lever des contributions financières de ses souteneurs ! Ce mal de dos a disparu comme par enchantement. N’est-ce pas toi qui clamais devant les caméras du monde ne souffrir d’aucune pathologie et que tout ce qui t’arriverait serait du fait du régime de Macky Sall ?

La semaine dernière, tes avocats ont dressé un bilan de santé des plus calamiteux. A les en croire, tu souffrirais de comorbidités comme une insuffisance rénale, hypertension artérielle, des problèmes cardiaques, de diabète et on ne sait encore ? Ça fait un peu trop non, pour un aspirant président de la République ? Qui croire, toi ou tes avocats ? En tout cas, il y a un menteur dans le groupe ! Il sera tout aussi difficile de te croire lorsque tu as alarmé ton monde d’une tentative d’assassinat avec un produit toxique déversé sur ton corps par une personne qui finalement se révèle être ton obligé, mais aussi parce que les médecins traitants ont fini par avouer la supercherie. Depuis lors, tu n’évoques plus dans ta communication cette prétendue tentative d’assassinat que tu avais annoncée, plus de deux mois auparavant.

Ton discours de tous les jours est truffé de mensonges et tu es si versatile que tu contredis chaque jour ce que tu as affirmé la veille. Il sera encore plus difficile de croire à ta grève de la faim car, après plus de 15 jours de grève de la faim annoncée, tu as retrouvé tes esprits alertes pour te prononcer sur l’éventualité d’une intervention militaire de la Cedeao contre les putschistes au Niger. Tu serais tombé dans un coma quelques heures après, pour retrouver à nouveau tes esprits, aussi facilement que tu les aurais perdus. Et encore que tu aies fini de montrer, au monde, que tu es un véritable épicurien, adepte du lucre et de la bonne vie et que donc tu aimes la vie, que tu ne te laisserais sans doute pas mourir de manière aussi sordide. On croirait difficilement que tu décides de t’engager dans une grève de la faim, après avoir regardé des vidéos dans lesquelles tu dissuadais certains de tes partisans d’user de l’arme de la grève de la faim, que tu condamnais vigoureusement. Quelle serait la cohérence de les en dissuader et de le faire toi-même ? A moins que tu ne sois du genre à dire toujours le contraire de ce que tu fais.

Ainsi, on croirait assurément le contraire quand tu dis que tu fais une grève de la faim. Tu as exhibé une foi religieuse si forte en toi qu’on ne peut t’imaginer entamer une action suicidaire prohibée par ta religion. A moins que tu ne sois un tartuffe et le cas échéant, on ne te croirait pas non plus quand tu affirmes faire une grève de la faim. Il sera encore difficile de te croire après la sortie maladroite de tes épouses pour s’alarmer de ton sort. Les pauvres, sachant leur époux sur un lit de mort, n’ont pas trouvé nécessaire, le moins du monde (à moins qu’elles ne souhaiteraient, en leur for intérieur, te laisser mourir), de t’appeler à arrêter ta tentative de suicide, mais s’évertuent plutôt à accabler Macky Sall ou la pauvre Adji Sarr. Quel méchant t’empêcherait alors de t’alimenter ? Chacun gère son ventre, non ? Tes épouses ont-elles fini par comprendre que tu es buté et qu’elles ont le devoir de te sauver de toi-même, pour ainsi implorer le pardon de Macky Sall que tu n’as de cesse de défier ? Si tu souscris à leur démarche, c’est assurément que tu es un «tigre en papier». Si tes épouses ont agi seules, considère alors que plus personne ne croit en toi et n’est disposé à sacrifier sa vie pour tes folies.

Veux-tu donner raison à Adji Sarr ?

On a donc de bonnes raisons de douter de toi et de ta grève de la faim. Mais qu’à cela ne tienne ! Réfléchissons par l’absurde en prenant l’hypothèse que tu ferais une grève de la faim. Que chercherais-tu à prouver ainsi ? Il te sera impossible de faire croire à ton courage car on t’a vu détaler devant la police que tu défiais pourtant. On t’a vu te montrer docile comme un agneau, plus d’une fois, devant des éléments des Forces de défense et de sécurité qui te sortaient de ton véhicule pour te conduire à la destination de leur choix. On t’a vu faire montre d’une lâcheté sidérante comme tous les autocrates du reste, en demandant aux autres de donner leur vie pour te sauver d’un emprisonnement du fait de tes turpitudes personnelles, tout en prenant bien soin d’épargner ta propre vie et le confort de ta famille. On va jouer au crédule en voulant croire un instant à ta grève de la faim et on te dirait très franchement que l’issue finale d’une telle action ne changerait pas le visage du Sénégal, encore moins du monde. Les cimetières sont remplis de héros et de gens qui se croyaient indispensables.

La mort de Bobby Sands, le 5 mai 1981, des suites d’une grève de la faim de 66 jours, n’a pas encore permis de trouver une solution au conflit irrédentisme irlandais. Pire, la lutte s’est estompée et l’anniversaire de cette mort tragique passe désormais presque inaperçu en Irlande du Nord. Pendant un temps, des gens se feront un devoir de fleurir ta tombe. L’image d’abandon de la tombe de Thomas Sankara au Cimetière municipal de Dagnoën, dans la banlieue de Ouagadougou, renseigne sur le rapport des peuples avec leurs héros.

Tu menaçais que «Macky Sall te tuerait ou que tu le tuerais». Alors là, tu es en train de faire le boulot pour lui ! Ousmane Sonko, ton souvenir s’effacera encore plus vite des mémoires d’autant plus que tu ne mènes pas un combat juste ; tu mènes un combat personnel pour sauver ta propre peau, mais pas ton Peuple. Les Bobby Sands, Mahatma Gandhi et autres poursuivaient des causes nobles, mais ne cherchaient pas à s’éviter la prison pour des faits qui seraient commis dans un lupanar comme celui dans lequel tu t’étais rendu de ton propre gré en te cachant de la terre entière, exceptée Adji Sarr.

Penses-tu que des milliers, ou des centaines ou quelques dizaines de personnes vont te suivre dans cette folle initiative ? On peut en douter car on les verrait déjà se dresser pour t’empêcher d’aller en prison ou pour lever le blocus de plus de 55 jours imposé à ton domicile par les Forces de l’ordre pour des raisons sécuritaires. Tu avais clamé que si ton arrestation survenait, des centaines de morts seraient dénombrés.

Est-il besoin de te faire constater qu’on avait déploré plutôt les morts quand tu étais en liberté, mais que depuis que tu es au cachot, plus personne n’a donné bêtement sa vie pour toi. Autrement dit, quand tu es en liberté, le Sénégal est dans le tumulte et les périls, mais quand tu es mis hors d’état de nuire, la paix et la tranquillité règnent dans le pays. Tu t’imagines alors si tu poursuivais cette connerie de te laisser mourir ? Veux-tu laisser à la postérité l’image que tu as été un vulgaire violeur sans te donner l’occasion de t’expliquer pour laver ton honneur ? Veux-tu, par une dérobade funeste, donner raison à ton accusatrice qui te défiait, fulminant avec assurance que tu préférerais mourir que te mettre en face d’elle dans un procès public ? Reviens à la raison, reviens de tes illusions et arrête ta connerie qui ne trompe pas grand monde ! Sans doute que quelques petits esprits en souffriront et t’imiteront, de grâce, aie la mansuétude pour une fois de les épargner ! Tiens donc, j’ai aperçu un de tes lieutenants de Pastef qui chauffe la toile pour t’encourager dans ta grève de la faim, dans un restaurant huppé de Dakar. Mon sourire narquois ou accusateur l’avait assez gêné !

Arrête cette stupide aventure, qui te mènera fatalement à ta perte, comme Karim Wade l’avait fait, après cinq jours de diète, en 2015 ! Arrête cette folle aventure, comme l’avaient fait des ex-travailleurs d’Air-Sénégal, d’Ama Sénégal, de la Sias, de la Sotrac, d’Africamer (2009-2011), des étudiants contre la candidature de Wade (2011), des fans du footballeur El Hadji Ouseynou Diouf qui revendiquaient sa convocation en Equipe nationale de football (2010) ou d’anciens calots bleus gardes du corps de l’opposant Abdoulaye Wade (2009) ! Avec ça, tu ne prouveras rien et tu te seras «brûlé avec le feu que tu auras allumé» !

Si réellement ta grève de la «fin» procède simplement d’une nouvelle tentative de manipulation de l’opinion, sois conscient que tu seras encore plus ridicule aux yeux de tes adversaires. Les autorités de l’Etat ont les moyens de savoir à tout instant ton véritable état de santé, car tu demeures en détention et restes soumis aux règles de l’Administration pénitentiaire. Et bon appétit ! Ceci n’est qu’un conseil, tu arbitreras au tribunal de ta conscience.

