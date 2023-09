Magal 2023 : Touba vibrent au rythme des Khassidas

Le Magal est célébré ce jeudi par la communauté Mouride. Touba est le le lieu de convergence de tous les fidèles Mourides. Les «Khassidas», les écrits de Serigne Touba, rythment le quotidien des Mourides.

«Le Magal n’est pas tout ce folklore que certains en font. On n’a pas besoin de passer son temps à soigner son apparence. Tout ce que Serigne Touba nous a demandé c’est de l’aider à rendre grâce à Dieu. Pour le faire, nous devons apprendre le coran, réciter les Khassidas et aussi faire des Zikrs. Et ensuite faire en sorte de bien veiller aux ‘berndés’ (repas copieux)», voilà comment on célèbre le Magal a déclaré ce jeune vêtu d’un Baye Lahat (habit traditionnel Mouride).

Aliou Ngom pour Xibaaru