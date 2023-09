Birahim Camara écrit aux membres du Parti Socialiste

Lettre ouverte aux militants du parti socialiste

Chers camarades,

Allah m’a confié pour un temps les moyens de m’occuper d’abord de moi-même , des miens ensuite et enfin de ma communauté pour mieux servir mon pays , le Sénégal et mon parti , le parti socialiste.

Je ne cesserai jamais de rendre grâce au maitre des cieux , de la terre et des eaux qui m’a fait jaloux de mes libertés, de mes droits et surtout de ma dignité que je n’echangerai contre quoique ce soit.

Cette forte conviction me vient de mon éducation, de mon parcours académique , de ma vie professionnelle et surtout de mon refus de la dépendance , qui , sans etre témérité ni lâcheté , dérange les valétudinaires d’esprit et autres chassieux en impossible cure de jouvence .

Elle est simplement le courage du tout est possible , ce courage d’accepter les évidences et d’être implacable devant le mensonge , l’hypocrisie et la trahison.

L’injustice est mon adversaire.

Qu’elle vienne de la personne ou de l’institution !

Voilà pourquoi je ne redoute pas l’adversité.

En tout lieu et en toute circonstance , j’applique le verset coranique qui exige de tout doué d’intelligence l’endurance et à la patience.

Je ne crains donc pas de comparaître devant la commission de discipline statutaire et réglementaire du parti socialiste pour :

1 savoir ce que l’on me reproche

2 répondre aux accusations .

Au delà de la commission, la postérité sera bien servie puisse que plusieurs vices de forme et de fond sont constatés.

Chers camarades de l’intérieur et des diasporas , vous avez été très nombreux ( 372 ) à m’avoir manifesté votre soutien et vos encouragements par audios , messages ecrits et téléphoniques .

A mon tour de vous faire le Serment de ne point vous décevoir .

Je mettrai tous mes talents et compétences pour matérialiser nos attentes et nos ambitions communes ou partagées pour un parti socialiste modernisé dans son organisation et son fonctionnement, attractif , conquérant et prêt pour d’abord la promotion de ses jeunes et ensuite pour la reconquête du pouvoir.

Je serai , non pas à vos côtés , mais avec vous , pour imposer le respect des valeurs et des idéaux démocratiques par :

–la tenue d’un congrès extraordinaire pour un changement profond de cap et de capitaine.

— Le renouvellement et le rajeunissement des instances de direction .

— la reconsideration du maintien du parti socialiste dans la coalition BBY .

–la concrétisation de la volonté de Ousmane Tanor Dieng relative aux retrouvailles socialistes.

— la désignation d’un candidat socialiste à la présidentielle de 2024 .

Je serai sur ces points inflexible en attendant la connaissance des manquements reprochés.

Je vous remercie .

Birahim Camara