Magal 2024 : L’appui du MSAS au Centre de Santé de Mbacké jugé dérisoire

L’offre de service de santé du district sanitaire de Mbacké est multiplié par mille lors du Grand Magal de Touba. Comme se fut le cas chaque année, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) appuie financièrement les structures sanitaires de Touba et Mbacké. Un soutien qui va leur permettre d’assurer une prise en charge gratuite des pèlerins pendant quelques jours de l’événement religieux de dimension internationale. Cependant un dysfonctionnement est noté dans la répartition des fonds d’appui.

Là où l’hôpital Cheikhoul Khadim de Touba reçoit 200 millions, le district sanitaire de Mbacké n’a eu que 5 petites millions comme appui. Et pourtant la structure santaire reçoit beaucoup de patients en cette période de Magal. Ce qui est notoire dans cette situation est la responsabilité de la mairie de Mbacké qui brille toujours par son absence lors des comités préparatoires du Magal. Ni au niveau local, ni au niveau départemental, ni au niveau régional encore moins au niveau national, le maire Gallo Ba et son équipe ne soient présents pour porter à la connaissance des autorités étatiques et du comité d’organisation les préoccupations des populations de Mbacké.

Une situation délicate que les syndicats de santé du dispensaire ont fustigé. Et pourtant l’offre de soins est certes dérisoire mais le personnel se déploie comme un beau diable pour assurer le service. Peut-être les bonnes volontés et les généreux donateurs pourront également mis à contribution pour motiver les travailleurs qui se sacrifient corps et âme pour sauver des vies.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn