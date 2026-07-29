Magal 2026 : Les autorités sanitaires se disent prêtes à accueillir les pèlerins à Touba

À quelques jours du Grand Magal de Touba, prévu le 2 août prochain, les autorités administratives et sanitaires intensifient les préparatifs afin d’assurer une prise en charge optimale des millions de fidèles attendus dans la ville sainte.

Le sous-préfet de l’arrondissement de Ndame, Djidiack Kital, a assuré que l’ensemble des structures sanitaires est mobilisé pour répondre aux exigences de cet important rassemblement religieux.

« Les hôpitaux, les centres et les postes de santé de la ville sont mobilisés pour élaborer des stratégies adaptées aux besoins de cette manifestation religieuse », a déclaré l’autorité administrative dans un entretien accordé à l’APS.

Poursuivant, il a précisé que « toutes les structures sanitaires sont en train de définir leurs stratégies pour mieux gérer la santé des populations durant le Magal », soulignant l’engagement des différents acteurs du secteur de la santé à garantir une couverture médicale efficace.

Parallèlement, le service d’hygiène prévoit de renforcer les actions préventives à travers le déploiement d’environ 80 agents. Ces derniers seront chargés de mener des opérations de désinfection, de désinsectisation et de saupoudrage dans plusieurs quartiers de Touba afin de limiter les risques sanitaires liés à l’affluence.

De son côté, le président de la commission Culture et Communication du Grand Magal, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, a rappelé l’ampleur de l’organisation nécessaire pour accueillir les pèlerins.

« L’organisation du Grand Magal de Touba représente un défi logistique majeur dont les retombées dépassent largement le cadre religieux pour impacter l’économie nationale », a-t-il souligné.

Selon le responsable religieux, les importantes retombées économiques de l’événement justifient les investissements réalisés par l’État dans les domaines de l’hydraulique, des infrastructures et de l’assainissement.

Il a enfin rappelé que le Grand Magal, qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba en 1895, mobilise chaque année l’ensemble des services administratifs, sécuritaires, sanitaires et techniques de l’État afin d’assurer le bon déroulement de cette grande manifestation religieuse.