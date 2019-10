Magal de Touba…la police procède au bilan

TOUBA : 970 INTERPELLATIONS ET 5KG DE CHANVRE INDIEN SAISIS PAR LA POLICE.

La police vient de boucler son bilan après la 125 édition du magal de Touba. En effet , elle a procédé à la saisie de 5 kilogrammes de chanvre indien , 306 cornets et 111 joints de l’herbe qui tue. Les limiers ont également immobilisé 231 motos jarkarta et 1808 pièces saisies. Les éléments de la police ont mis également en fourrière 198 véhicules. Pour les interpellations , 970 individus ont été arrêtés pour divers délits dont ; 9 poursuivis pour vol commis la nuit en réunion , 40 pour détention et usage de chanvre indien , 2 pour trafic de comprimés , 422 pour vérification d’identité , 115 pour vol , 8 poursuivis pour tentative de vol . Au cours du magal , la police a mis la main aussi sur 66 personnes pour ivresse publique et manifeste , 37 pour vagabondage et 4 pour détention d’armes blanches , 2 pour refus d’obtempérer puis 49 individus pour nécessité d’enquête.