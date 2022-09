Magal Touba 2022 : Un impressionnant dispositif sanitaire mis sur pied

En visite dans la ville sainte depuis ce matin pour évaluer le dispositif sanitaire mis en place, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a pu apprécier toutes les stratégies mises en place afin d’assurer aux populations et aux pèlerins de bonnes conditions de santé et d’hygiène pour célébrer au mieux le Grand Magal.

Après un tour au siège du Service d’hygiène, puis à l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim où le dispositif lui a été présenté, Madame le Ministre a été l’hôte du Khalife Général des Mourides, une visite fortement appréciée qui lui a permis de revenir sur tout le programme déroulé par le secteur de la Santé pour le Magal à travers une préparation rigoureuse axée sur une bonne planification, une bonne coordination pour la prise en charge des pèlerins avec un focus sur la gestion des urgences, une mise en œuvre des activités de surveillance et de riposte à la covid 19, de prévention et promotion de la santé (communication, vaccination…), et de lutte contre les maladies à potentiel épidémique.

Le Magal en chiffres et en lettres:

Dispositif de prise en charge et RH mobilisées:

182 points de prestation dont 79 points fixes et 103 points de prestation avancés

5494 agents déjà mobilisés pour le Magal dont 149 spécialistes, 710 non-spécialistes ( médecins généralistes, sages-femmes, infirmiers, secouristes…)

Ressources Logistique et matérielles mobilisées :

Camions mobiles de consultations 6

Ambulances médicalisées (SAMU) 11 dont 3 véhicules légers médicalisés

Ambulances simples 20

Véhicules de liaison et de supervision 17….

Dispositif spécial pour prise en charge des urgences

Centre de régulation des appels : SAMU régional de Touba en relation avec la BNSP avec un numéro locale et le 1515 pour la régulation des urgences

Renforcement en personnel, en médicaments des UAU

Pré-positionnement d’un SMUR à la résidence Khadimou Rassoul

Pré-positionnement d’ambulances au niveau de certains axes routiers en collaboration avec la BNSP….

Renforcement de la surveillance à tous les niveaux

Médicaments

Dotation de 62 millions de FCFA pour les points de prestation de soins sur le budget du MSAS pour le Magal

Dotation de produits d’urgence aux structures de référence (EPS, CS)

Déploiement camion PRA-MOBILE pour la gestion des commandes d’urgence

Service National de l’hygiène

Désinsectisation et de désinfection (domiciles , Résidences , Grande Mosquée et autres lieux de culte, morgues, daaras, écoles …) en relation avec le comité d’organisation du Magal.

Nombre total de lieux déjà traités : 1540

Nombre total de pièces déjà traités : 21900

Plus de 120 Agents déjà mobilisés

Source : Ministère de la Santé