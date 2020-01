Qui arrêtera Mahmoud Saleh, l’homme des sales boulots du «Macky» ?

Ses sales manœuvres l’ont propulsé audevant de la scène. Mahmoud Saleh est bien l’homme des sales boulots qui empestent et infestent le «Macky».Tant le Ministre Directeur de Cabinet politique du Président de la République Macky Sall ne cesse de se signaler par des actions qui l’éloignent du champ de l’éthique et de la morale. Comment cet homme qui ne pèse pas le poids d’une plume, politiquement parlant, peut se piquer cette audace jusqu’à demander l’exclusion d’actionnaires XXXL par ce que majoritaires de l’Alliance Pour la République (APR) à l’image de l’honorable député Moustapha Cissé Lo et Moustapha Diakhaté ? Ce chef des faucons du Palais de la République est un véritable ennemi de la stabilité et de la concorde nationale. Saleh n’est aucunement soucieux de l’avenir du parti présidentiel mais, il préfère servir ses intérêts du moment. A l’heure où le Président de la République Macky Sall et autres bonnes volontés s’attèlent à retrouver la paix des braves, suite aux différents remous constatés au niveau du parti, il adopte une posture va-t-en-guerre, martiale jusqu’à demander l’exclusion de leaders qui ont, pourtant, tout donner pour le triomphe du Chef de l’Etat. Le Ministre Mahmoud Saleh ne s’arrête pas là. Il est en train aussi de saper les retrouvailles enclenchées, depuis quelque temps, entre Macky et son père Wade. Alors il est grand temps d’arrêter cette grenouille du «Ganaar» (le nom Wolof de la Mauritanie) avant qu’il ne bascule notre pays vers le chaos. Qu’il sache, pour de bon, que ses coassements n’ébranleront de dignes fils de «Sunugaal» comme le Président Moustapha Cissé Lo. A bon entendeur, salut !